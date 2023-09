Is it universum eins lyts?

In nije stúdzje publisearre op 'e arXiv preprint-tsjinner daagt it leauwe út dat it universum folle grutter is dan wat wy kinne observearje. Wylst de measte kosmologen beweare dat it waarneembare universum mar in lyts part is fan in ûnfoarstelbere grutte skepping, suggerearret dit papier dat it waarneembare universum meast alles is dat der is.

Ien reden wêrom't kosmologen leauwe dat it universum grut is, is de ferdieling fan galaxyklusters. As it universum net útwreide dan wat wy kinne sjen, soene galaxies nei ús regio klusterje sûnder asymmetry. It feit dat stjerrestelsels op in ferlykbere skaal yn it hiele sichtbere universum clusterje, jout lykwols oan dat it waarneembare universum homogeen en isotropysk is.

In oar punt om te beskôgjen is dat romtetiid flak is. As it net wie, soe ús sicht op fiere stjerrestelsels ferfoarme wurde. Lykwols, basearre op ús waarnimmings, de flakheid fan romtetiid ymplisearret dat it hielal is op syn minst 400 kear grutter as it waarneembare hielal.

De hast perfekte uniformiteit fan 'e kosmyske mikrofoave eftergrûn (CMB) is ek wichtich. Astronomen hawwe útsteld dat iere kosmyske ynflaasje, in perioade fan geweldige útwreiding nei de Oerknal, dizze unifoarmens ferklearje koe. As it wier is, soe it suggerearje dat it universum yn 'e folchoarder fan 10^26 kear grutter is dan wat wy kinne observearje.

De snaarteory komt lykwols yn it byld. Teoretyske modellen yn snaarteory dy't kompatibel binne mei kwantum-swiertekrêft en oare wichtige faktoaren hawwe faak gjin betide kosmyske ynflaasje. Dizze modellen wurde oantsjutten as yn it "moeraslân" fan teoryen dy't net tasizzend binne.

Yn dizze nije stúdzje ûndersykje de auteurs hegere diminsjonale struktueren binnen snaarteory as alternatyf foar iere kosmyske ynflaasje. Troch hegere diminsjonale universums te beskôgjen suggerearje se dat it universum mar hûndert of tûzen kear grutter wêze kin as wat wy kinne observearje.

Hoewol dit in fassinearjend konsept is, is it wichtich om te notearjen dat dit noch teoretyske modellen binne en fierder ûndersyk is nedich om te bepalen as se ús universum sekuer beskriuwe.

