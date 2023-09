Ferburgen Gem TV-sjo's en films op Prime Video

Yn 'e ôfrûne jierren is Amazon Prime Video in wichtige spiler wurden yn' e streaming-yndustry, en biedt in breed oanbod fan ynhâld oan har abonnees. Hoewol it miskien net safolle oandacht krijt as syn konkurrinten lykas Netflix en HBO Max, hat Prime Video syn earlik diel fan ferburgen edelstenen dy't faak oersjogge. Fan oangripende misdiesaga's oant ynternasjonale drama's en realitysearjes, d'r is wat foar elkenien om te genietsjen op Prime Video.

Ien ferburgen juweel op Prime Video is de Western-searje, "The English." Mei Emily Blunt yn 'e haadrol folget de show in aristokratyske Ingelske frou dy't wraak siket foar de dea fan har bern. It nimt sjoggers op in efterfolging troch it gewelddiedige lânskip fan Midden-Amearika fan 'e jierren 1890.

Foar dyjingen dy't leaver reality-searjes biede, biedt "Jinny's Kitchen" in rêstige ûntsnapping. Set yn Bacalar, Meksiko, folget de show de Súd-Koreaanske akteur Park Seo-joon en syn freon Kim Tae-hyung (aka V) fan BTS as se in Koreaansk strjitrestaurant rinne. It is in serene en wanderlust-inducerende searje dy't in freedsume rêst leveret fan it deistich libben.

As misdiedrama's mear jo styl binne, is "ZeroZeroZero" in must-watch. Op grûn fan in boek fan Roberto Saviano folget de searje de reis fan in kokaïneferstjoering oer seis lannen en trije kontininten. It is in wiidweidich misdiedrama dat dûkt yn 'e kompleksiteiten fan 'e ynternasjonale drugshannel.

Foar in lichtere opsje biedt "Klasse fan 07" in humoristyske take op it genre fan 'e middelbere skoalle reüny. Dizze Australyske searje folget in groep froulju dy't oantinkens oan har dramatyske middelbere skoaljierren, wylst de wrâld bûten it letterlike ein fan 'e wrâld te krijen hat troch klimaatferoaring.

Sci-fi-fans sille genietsje fan "Paper Girls", dy't docht tinken oan de populêre searje "Stranger Things." Op grûn fan 'e grafyske romans fan Brian K. Vaughan folget de foarstelling fjouwer papieren famkes dy't fongen wurde yn in striid tusken stridende tiidreizgers. Ferfierd yn 'e takomst, moatte se in wei werom nei hûs fine wylst se jage wurde troch in militante fraksje.

As lêste kombineart "Outer Range" eleminten fan in famyljedrama mei boppenatuerlike eleminten. Set yn in lytse stêd, de searje folget de Abbott-famylje as se omgean mei it ferdwinen fan har skoandochter en de komst fan in mysterieuze swarte leechte. Geheimen en spanningen ûntdekke as se fjochtsje om har lân te beskermjen en de mystearjes om har hinne te ûntdekken.

Hoewol Prime Video miskien net itselde nivo fan konsistinsje hat as oare streamingtsjinsten, bewize dizze ferburgen edelsten dat it it wurdich is om te ferkennen. Dus de folgjende kear as jo op syk binne nei wat nijs om te besjen, jou dizze ûnderskatte searjes en films in kâns op Prime Video.

boarnen:

- It boarneartikel levere troch de brûker.