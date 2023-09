Op syk nei wat leuke en ynteraktive spultsjes om te boartsjen mei jo wichtige oare? Sykje net fierder. Wy hawwe in list gearstald mei de bêste spultsjes foar pearen op PlayStation Plus Extra. Dizze spultsjes binne perfekt foar sawol co-op as single-player ûnderfiningen, sadat jo tegearre genietsje kinne fan kwaliteitstiid, wylst jo spannende ferhalen ferkenne, puzels oplosse en konkurrearje yn freonlike kompetysjes.

Earst op ús list is "Thomas Was Alone", in puzzelspultsje foar ien spieler dat kin wurde geniete as in pear. De puzels tegearre útfine is net allinnich in protte wille, mar it fersterket ek teamwurk en kommunikaasjefeardigens. Plus, it spultsje kin wurde foltôge yn mar in pear oeren, wêrtroch't it in perfekte kar foar in casual nacht yn.

Folgjende is "Erica," in FMV (folsleine beweging fideo) spultsje dat biedt in ynteraktive thriller ûnderfining. Spielje as in pear kinne jo tegearre karren meitsje en sjen hoe't se ynfloed hawwe op de útkomst fan it ferhaal. It is as tegearre in film sjen, mar mei de ekstra opwining om it ferhaal foarm te jaan.

Foar horror-entûsjasters is "Dead By Daylight" in multiplayer-spiel dat kin wurde spile as in pear. Nim beurten in wedstriid te spyljen en stypje inoar troch op te treden as in twadde pear eagen. Oft jo de moardner binne as de oerlibbene, it hawwen fan in partner oan jo kant foeget in ekstra laach fan opwining en strategysk foardiel ta.

As jo ​​​​op syk binne nei wat freonlike konkurrinsje, is "Hotshot Racing" in poerbêste kar. Dizze arcade-racer biedt split-screen-modus, wêrtroch jo op ferskate spoaren tsjin elkoar kinne race. It is kleurich, spannend, en sil jo kompetitive geast wis útbringe.

"Moving Out 2" is in gekke pet-spultsje oer ynpakken en útpakke tidens in hûsferhuzing. Ûntwurpen foar co-op toanielstik, dit spultsje fereasket effektive kommunikaasje en teamwork. Tariede jo op wat hilaryske mominten as jo troch de gaos navigearje fan it ferpleatsen fan meubels tegearre.

"Sackboy: A Big Adventure" is in hearlik 3D-platfoarmspul dat noch better is as se spile as in pear. Guon nivo's kinne allinich foltôge wurde yn couch co-op, mei de klam op 'e needsaak foar gearwurking en gearwurking. Dit adorable aventoer is in wille om te belibjen fan begjin oant ein.

Last but not least, "Trials Fusion" is in single-player-spiel dat perfekt is foar beurten. Konkurrearje tsjin elkoar om de bêste tiid yn te stellen op útdaagjende spoaren, of laitsje tegearre as jo hûnderten mislearrings sammelje op 'e dreechste nivo's.

Dizze spultsjes binne allegear beskikber op PlayStation Plus Extra en biede in breed oanbod fan ûnderfiningen foar pearen om te genietsjen. Oft jo puzels oplosse, karren meitsje, tsjin elkoar races, of gearwurkje, dizze spultsjes jouwe oeren oan fermaak en kânsen foar bonding foar pearen.

