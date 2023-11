Nije Black Friday-oanbiedingen foar PS5-kompatible SSD's

De Amazon Black Friday Sale is mei in klap útein set, en biedt gamers in fantastyske kâns om PS5-kompatibele solid state drives (SSD's) fan hege kwaliteit te skoaren tsjin unferslaanbere prizen. Op it stuit binne d'r twa opfallende deals dy't jo perfoarst net moatte misse: de Nextorage Japan 2TB SSD foar mar $99.99 en de Silicon Power XS70 2TB SSD foar mar $95.97. Dizze SSD's binne net allinich betelber priis, mar leverje ek útsûnderlike prestaasjes.

De Nextorage Japan 2TB SSD is in opmerklik stik hardware dat foldocht oan alle easken foar PS5-kompatibiliteit. Mei sekwinsjele lês- en skriuwsnelheden fan respektivelik 7300MB/s en 6900MB/s, is dizze SSD fier boppe de minimale oanbefelling fan 5,600MB/s. Derneist hat it in dûbelsidige aluminium heatsink, en soarget foar optimale koeling sels tidens yntinsive gaming-sesjes.

Oan 'e oare kant toant de Silicon Power XS70 2TB SSD syn feardigens mei oerdrachtsnelheden fan oant 7300MB / s foar lêzen en 6800MB / s foar skriuwen. Mei syn robúste foarynstallearre aluminium heatsink, belooft dizze SSD poerbêste waarmtedissipaasje, ideaal foar it behâld fan pykprestaasjes op jo PS5.

It is nijsgjirrich om te notearjen dat Nextorage Japan in yntrigearjende eftergrûn hat. Oarspronklik oprjochte troch Sony yn 2019 as in SSD-ûnderdieling, wie it bedriuw fan doel in offisjele SSD te ûntwikkeljen foar de PS5. Plannen feroare lykwols, en Sony ferkocht syn belang yn Nextorage Japan oan Phison, in renommearre spiler yn 'e solid-state ûnthâld controller merk. De saakkundigens fan Phison soarget derfoar dat Nextorage Japan trochgiet mei it leverjen fan avansearre SSD's.

As jo ​​​​in PlayStation-entûsjast binne op syk nei de perfekte SSD-deal, hâld dan yn 'e gaten foar kommende koartingen as wy Black Friday benaderje. Mear spannende SSD-oanbiedingen sille wierskynlik opkomme, en wês der wis fan, wy sille hjir wêze om jo te aktualisearjen mei de bêste oanbiedingen kompatibel mei jo PS5-konsole.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Binne dizze SSD's kompatibel mei de PS5?

Ja, sawol de Nextorage Japan 2TB SSD as de Silicon Power XS70 2TB SSD binne spesifyk ûntworpen foar de PS5-konsole en binne folslein kompatibel.

2. Wat binne de foardielen fan dizze SSDs boppe oaren?

Dizze SSD's biede útsûnderlike prestaasjes, mei oerdrachtsnelheden goed boppe de minimale oanrikkemandearre eask foar de PS5. Derneist komme se mei foarôf ynstalleare heatsinks om effisjinte koeling te garandearjen tidens yntinsive gaming-sesjes.

3. Kin ik ferwachtsje mear SSD deals as Black Friday benaderjen liedt?

Absolút! As wy tichtby Black Friday, wurde ferwachte dat ferskate SSD-oanbiedingen op maat binne foar de PS5-konsole. Soargje derfoar dat jo op 'e hichte bliuwe, om't wy dizze side sille trochgean mei de bêste beskikbere SSD-deals.

4. Is d'r in gids foar it finen fan mear PS5 Black Friday-deals?

Ja, foar mear Black Friday-deals lykas dizze, besjoch ús wiidweidige hantlieding foar PS5 Black Friday-deals foar 2023. It hat in ferskaat oan koartingen en oanbiedingen op PS5-spultsjes, accessoires, en mear.