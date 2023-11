Nij gloednij artikel: Unferslaanbere oanbiedingen op Beats-koptelefoan en earbuds tidens Amazon Black Friday-ferkeap

De Amazon Black Friday-ferkeap is hjir, en as jo op 'e merke binne foar koptelefoan of koptelefoan fan hege kwaliteit, is dit de perfekte kâns om wat ongelooflijke oanbiedingen te pakken. Under de opfallende oanbiedingen binne de Beats Studio Pro draadloze lûd-annulearjende koptelefoanen en de Beats Studio Buds wiere draadloze koptelefoanen, beide te krijen tsjin signifikant koartingsprizen.

De Beats Studio Pro draadloze lûd-annulearjende koptelefoan, oarspronklik priis op $ 350, binne no beskikber foar mar $ 169.95. Dat is in enoarme 51% koarting! Dizze koptelefoanen binne it toppunt fan Beats-audiokwaliteit, en biede útsûnderlike lûdprestaasjes en yndrukwekkende aktive lûdsûnderdrukking. Produsearre troch Apple, de Beats Studio Pro omfettet ferskate hantekening Apple-funksjes, ynklusyf romtlike audio mei kopfolging, ien-touch-pairing, en sels "Find My" funksjonaliteit. Derneist is it foarsjoen fan in seldsume ynboude USB-dac, wêrtroch brûkers kinne genietsje fan ferliesleaze audiobestannen oer USB. Mei maksimaal 40 oeren batterijlibben en opklapbere earcups foar maklike portabiliteit, is de Beats Studio Pro in poerbêste kar foar elkenien dy't op syk is nei top-notch draadloze lûd-annulearjende koptelefoanen.

As echte draadloze earbuds mear jo styl binne, binne de Beats Studio Buds in ûnferslaanbere opsje. Normaal priis op $ 150, se binne no beskikber foar mar $ 99.99 tidens de Amazon Black Friday Sale, en besparje jo in royale 33%. Dizze earbuds biede de ultime frijheid sûnder draden dy't de twa earpieces ferbine, wêrtroch maksimaal gemak en komfort mooglik is. Nettsjinsteande har kompakte grutte, leverje se yndrukwekkende lûdskwaliteit en hawwe aktive lûdreduksje, wêrtroch't se perfekt binne foar jo libbensstyl ûnderweis.

Mis dizze ongelooflijke oanbiedingen net op Beats-koptelefoan en earbuds tidens de Amazon Black Friday Sale. Oft jo leaver oer-ear-koptelefoanen of de frijheid fan wiere draadloze koptelefoanen hawwe, d'r is in perfekte opsje foar jo foar in ûnferslaanbere priis. Ferbetterje jo harkûnderfining en genietsje fan de útsûnderlike kwaliteit dêr't Beats-produkten ferneamd om binne.

Faak Stelde Fragen

1. Binne de Beats Studio Pro draadloze lûd-annulearjende koptelefoan kompatibel mei alle apparaten?

Ja, de Beats Studio Pro kin draadloos fia Bluetooth ferbine mei elk kompatibel apparaat of wurde brûkt mei in 3.5mm audiokabel foar apparaten sûnder Bluetooth-mooglikheid.

2. Kin ik de Beats Studio Pro-koptelefoan brûke foar tillefoantsjes?

Absolút! De koptelefoanen binne foarsjoen fan in ynboude mikrofoan, wêrtroch jo petearen mei gemak kinne nimme.

3. Komme de Beats Studio Buds mei ear tips fan ferskillende grutte?

Ja, de Beats Studio Buds omfetsje meardere grutte fan ear tips, en soargje foar in noflike en feilige fit foar elke yndividuele brûker.

4. Hoe lang duorret it om de Beats Studio Pro-koptelefoan te laden?

Mei de ynbegrepen USB Type-C-kabel duorret it sawat 1 oere en 15 minuten om de koptelefoan folslein op te laden.

5. Kin ik de Beats Studio Buds brûke foar oefening?

Absolút! De Beats Studio Buds binne ûntworpen om switbestindich te wêzen, wêrtroch't se in ideale begelieder binne foar workouts en bûtenaktiviteiten.