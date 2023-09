Foarbestelle it Armored Core VI Pilot's Manual en besparje 25%

As jo ​​​​fan binne fan FromSoftware's Armored Core VI en jo gamingûnderfining wolle ferbetterje, sille jo bliid wêze om te witten dat de offisjele spielgids, mei de titel de Pilot's Manual, no beskikber is foar foarbestelling op Amazon. Makke troch Future Press, itselde team efter de tige priizge Elden Ring-strategygidsen, dizze 432-pagina hardback samlersedysje is ynsteld om te wurde frijlitten op 30 novimber fan dit jier.

Op it stuit is it Pilot's Manual te keap, mei in preorderpriis fan $33.58, wat in 25% koarting is fan syn gewoane priis fan $44.99. Dizze hantlieding is ûntworpen om sawol rookiepiloten as betûfte spilers te foldwaan, en foarsjen se mei weardefolle ynformaasje en strategyen. It beslacht ferskate aspekten fan it spul, ynklusyf fjochttraining, gearstalling, walkthroughs foar elke missy, en saakkundige tips oer hoe't jo fijannen benaderje kinne.

Ien fan 'e wichtichste hichtepunten fan' e Pilot's Manual is de tawijde 50-pagina S Rank-gids, dy't unike rûtekaarten en oanbefellings foar montage hat. Dizze bonusynhâld hat as doel om spilers te helpen de heechste rang mooglik te berikken yn it spul, en maksimalisearje har gamingûnderfining.

Yn ús resinsje fan Armored Core VI joegen wy it in skoare fan 8/10, en merkte op dat it de kearnmeganika fan it mech-aksjesjenre behâldt, mar ferskate ferfinings en updates yntrodusearret. Wy beskreau it as in wolkom weromkommen fan in klassike mecha-searje. Mei it Pilot's Manual kinne spilers noch djipper dûke yn 'e yngewikkeldheden fan it spul en nije strategyen ûntdekke om útdagings te oerwinnen.

As jo ​​​​ynteressearre binne yn it útwreidzjen fan jo kolleksje fan spultsjegids, kinne jo ek profitearje fan koartingsprizen op The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom strategygidsen. Sawol de Standard as Collector's Edition binne op it stuit te krijen tsjin redusearre prizen. Sjoen de wiidweidichens fan it spul, kin it hawwen fan in gids jo gameplay en ferkenning sterk ferbetterje.

Mis de kâns net om it Armored Core VI Pilot's Manual foar te bestellen tsjin in koarting. It is in essensjele begelieder foar elke fan fan it spultsje, en biedt weardefolle ynsjoch, strategyen en bonusynhâld. Ferbetterje jo feardigens en soargje dat jo it measte meitsje fan jo Armored Core VI-ûnderfining.

