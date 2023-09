De Dell S3422DWG: In topkeus foar ultrabrede gamingmonitors

De Dell S3422DWG is in yndrukwekkende ultra-brede gamingmonitor dy't in gasthear fan funksjes biedt tsjin in betelbere priis. Oarspronklik priis op $ 500, Dell biedt it no oan foar mar $ 3479.99, wêrtroch it ien fan 'e bêste opsjes op 'e merke is ûnder $ 400.

Mei in 34-inch grutte en in ultra-brede 3440 × 1440 resolúsje, biedt dizze monitor in prachtige fisuele ûnderfining. De 16:10-aspektferhâlding en 1800R-kromme ferbetterje ûnderdompeling fierder, wêrtroch gamers har wirklik ûnderdompelje kinne yn har favorite titels.

Ien fan 'e wichtichste foardielen fan' e Dell S3422DWG is syn 1440p-resolúsje. Dizze resolúsje slacht in lykwicht tusken ôfbyldingskwaliteit en prestaasjes, en biedt prachtige fisuele sûnder oermatige spanning op jo systeem. Kombinearre mei in krêftige grafyske kaart lykas de GeForce RTX 3060 Ti, kinne gamers genietsje fan maksimale grafyske ynstellings as ultra hege framerates, en jouwe se in foardiel yn kompetitive gaming.

Mei in VA-paniel hat dizze monitor in reaksjetiid fan 1 ms, in ferfarskingsfrekwinsje fan 144Hz, in kontrastferhâlding fan 3000: 1, en 90% DCI-P3 kleurdekking. Hoewol net offisjeel G-SYNC-kompatibel is, is de monitor hifke en fûn om goed te wurkjen mei G-SYNC, en soarget foar glêde en trienfrije gamingûnderfiningen.

Ien opmerklik foardiel fan 'e Dell S3422DWG is syn yndrukwekkende garânsje. Wylst de measte monitors komme mei mar ien jier garânsje, biedt dizze monitor in garânsje fan trije jier. Derneist komt it yn oanmerking foar Dell's Premium Panel Exchange-programma, wêrtroch brûkers in fergese panielferfanging kinne ûntfange yn 'e garânsjeperioade as sels in inkele ljochte piksel wurdt ûntdutsen.

Oer it algemien is de Dell S3422DWG in poerbêste kar foar gamers dy't sykje nei in hege prestaasjes ultra-brede gamingmonitor. Mei syn prachtige fisuele kwaliteit, rappe ferfarskingsfrekwinsje en romhertige garânsje, biedt it ongelooflijke wearde foar syn priis.

Boarnen: Dell