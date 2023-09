Berria yntrodusearret de Mako: In alsidich XC / Downcountry Mountain Bike

Berria, in Spaansk merk, hat koartlyn har lêste berchfytsoanbod, de Mako, ûntbleate. Dit XC / maraton- en downcountry-platfoarm hat in ynterne skok dy't fertikaal binnen de sitbuis leit, oandreaun troch in foar in part ferburgen rockerlink. Dizze ûntwerpkar is fergelykber mei dy te sjen op resinte modellen fan Bold en Scott. De Mako omfettet ek in fleksibele sitstay ynstee fan in efterste pivot, dy't 113mm reis leveret.

It beslút om de skok yn it frame te ferbergjen waard motivearre troch ferskate faktoaren, neffens Berria. Se beweare dat de yntegraasje de beskerming fan 'e skok tsjin modder en stof ferbettert en massaferdieling ferbettert, wat resulteart yn in lichter sintraal diel fan' e fyts. Dit draacht op syn beurt by oan ferhege stabiliteit, benammen by hegere snelheden. Derneist lit it frame twa flessen yn 'e haadtrijehoek passe.

De Mako is beskikber yn twa ferzjes: ien foar XC / XCO en ien foar downcountry. Beide ferzjes diele itselde frame, mei it XCO-model mei in 110mm reisgabel, 760mm handlebars, felgen mei 25 of 28mm ynterne breedte, en 2.25 "bannen. Oan 'e oare kant komt de downcountry-ferzje foarsjoen fan in 125mm dropper stoelpost, 120 of 130mm reisgaffels, 4-piston remmen, 780mm bars, 30mm velgen, en 2.35 "bannen.

Berria brûkt har HM2X-fiber foar de measte modellen, wat resulteart yn in opeaske framegewicht fan 2,175g (1,795g sûnder hardware). De top-end Mako BR (allinich XCO-modellen) brûkt lykwols har mear avansearre UHM3X-koalstoffaser, mei in opeaske gewicht fan 1,875g (1,495g sûnder hardware). It frame hat in UDH-hanger, foarsjenning foar FOX's Live Valve elektroanysk ophingsysteem, en in yntegreare headset mei folsleine ynterne kabelrouting.

Wat mjitkunde oanbelanget, toant de Mako modernisearre dimensjes yn ferliking mei syn foargonger. De lingte fan 'e kettingstag is fermindere troch 5mm nei 430mm, wylst de kophoeke mei 1.7 ° ferswakke is. It berik is ek ferhege, wat resulteart yn in 18mm langere wielbasis nettsjinsteande it koartere efter-sintrum. De holle hoeke fariearret oer ferskillende frame maten, mei lytsere maten featuring slacker hoeken. De DC-ferzje mei langere foarken hat noch slakere hollehoeken, ferhege stapelhichte, fermindere berik en in langere wielbasis.

Berria's oandacht foar detail wreidet ek út nei de cockpitkomponinten. High-end modellen hawwe in ien-stik bar en stâle, mei wikseljende stâlen lingtes en opkomst ôfhinklik fan de styl fan riden. De XC-builden brûke in stam mei in 0mm-opkomst en 60mm, 75mm, of 95mm effektive stemlingten, wylst de DC-ferzjes komme mei 50mm of 75mm stemlengten, 20mm opkomst en 780mm breedte.

De Mako is no beskikber foar oankeap, en mear ynformaasje is te finen op Berria's webside.

