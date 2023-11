Frequently Asked Questions (FAQ)

Moat it bestjoer fan Tesla Elon Musk ophâlde om antysemityske werjeften te ûnderskriuwen?

In ynvestearder yn Tesla en in foaroansteande behearsekspert ropje Elon Musk, de CEO fan Tesla, op te skorsen troch de ried fan bestjoer fan it bedriuw foar it ûnderskriuwen fan antisemityske opfettingen op sosjale media. Jerry Braakman, presidint fan First American Trust, is fan betinken dat Musk in line oerstuts troch it iens te meitsjen mei in antisemityske post op in populêr sosjale mediaplatfoarm. Braakman stelt dat de CEO fan in iepenbier bedriuw gjin haat ferspriede moat, nettsjinsteande de frijheid fan mieningsutering.

Dizze kontroversje late ta dat grutte merken lykas Disney, NBCUniversal, en Warner Bros. Discovery har reklame stopje op it platfoarm fan Musk. Wylst dizze bedriuwen har beslút net direkt taskreaunen oan 'e post fan Musk, waard fûn dat guon fan har advertinsjes tichtby antisemityske ynhâld op it platfoarm waarden pleatst.

Braakman suggerearret dat Musk foar in perioade fan 30 oant 60 dagen mei ferlof set wurde moat en ferplicht wurde om empathy training en/of terapy te folgjen. Hy is fan betinken dat noch de rykdom fan Musk, noch syn technyske en saaklike bekwamens syn útspraken ekskúsje, en dat syn gedrach in behoefte oan help oanjout.

Jeffrey Sonnenfeld, dekaan foar liederskipstúdzjes oan 'e Yale School of Management, is it iens dat it bestjoer fan Tesla aksje moat nimme. Sonnenfeld beweart dat Musk moat wurde skorst fan 'e CEO-titel en mooglik oerdroegen as haad technologyoffisier, mei minimale ynfloed op' e oandielpriis fan it bedriuw.

Musk hat lykwols wichtige macht binnen Tesla, om't hy net allinich de CEO is, mar ek yn 'e ried fan bestjoer sit en de grutste yndividuele oandielhâlder is. Wylst guon oandielhâlders en saakkundigen it bestjoer oproppe om him ferantwurding te hâlden, uterje oaren twifels oer harren reewilligens en fermogen om dat effektyf te dwaan.

Uteinlik leit it beslút by it bestjoer fan Tesla. De kontroversje ropt wichtige fragen op oer de ferantwurdlikheden fan CEO's yn iepenbier ferhannele bedriuwen, de grinzen fan frije mieningsutering, en de mjitte wêryn bestjoeren yngripe moatte yn 'e persoanlike opfettingen dy't troch har lieders útdrukt wurde.

F: Wa sit op it Tesla-boerd?

A: It bestjoer fan Tesla wurdt laat troch Robyn Denholm en omfettet James Murdoch, venture capitalist Ira Ehrenpreis, Musk's jongere broer Kimbal, en Musk sels. Musk hat substansjele ynfloed as de mei-oprjochter, CEO, en grutste yndividuele oandielhâlder fan it bedriuw.

F: Wêrom roppe guon oandielhâlders en saakkundigen om Musk's skorsing?

A: Se leauwe dat Musk dy't antisemityske opfettings op sosjale media ûndersiket net akseptabel is foar de CEO fan in iepenbier bedriuw. Se beweare dat syn gedrach it merk fan it bedriuw ferneatiget en dat it bestjoer him ferantwurdelje moat en syn dieden oanpakke.

F: Hoe hawwe oare saaklike lieders reageare op 'e kontroverse?

A: Guon foaroansteande saaklike lieders, lykas hedgefûns miljardêr Bill Ackman, hawwe stien by Musk en ferdigene him tsjin beskuldigings fan antisemitisme. Oaren, lykas Ross Gerber, CEO en presidint fan Gerber Kawasaki, hawwe lykwols it gedrach fan Musk bekritisearre en har soargen útsprutsen oer de ynfloed op de reputaasje fan Tesla.