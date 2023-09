The Expanse: A Telltale Series Episode 4 no beskikber

Gearfetting: De fjirde ôflevering fan The Expanse: A Telltale Series, mei de titel "Impossible Objects," is no beskikber om te spyljen. Yn dizze ôflevering begjint haadpersoan Camina Drummer, stimd troch Cara Gee, in útdaagjende solo-missy nei de barrens fan 'e foarige ôflevering. Spilers sille te krijen hawwe mei karren dy't katastrofale gefolgen kinne hawwe, hoewol Drummer's plot-pânser soarget dat se net fermoarde wurde kin. De ôflevering einiget op in cliffhanger, it bouwen fan ferwachting foar de lêste ôflevering syn release op septimber 21. Spilers dy't preordered de wedstriid sil krije betiid tagong ta de finale ôflevering op septimber 20. Dêrneist, in DLC ôflevering rjochte op Chrisjen Avasarala, stimhawwende troch Shohreh Aghdashloo, is yn ûntwikkeling en sil spilers de kâns jaan om in evenemint te belibjen dat ferwiisd wurdt yn 'e televyzjeshow, mar nea werjûn. De DLC-ôflevering, mei de titel "Archangel", wurdt yn 'e hjerst frijlitten. The Expanse: A Telltale Series is beskikber op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, en PC.

boarnen:

- The Expanse: A Telltale Series Episode 4

- The Expanse: A Telltale Series Episode 5

- The Expanse: A Telltale Series DLC-ôflevering "Archangel"