T-Force ûntbleatet betelbere en hege snelheid Gen4 NVMe SSD's mei G70 & G50 Lineup

T-Force, it gamingmerk fan ûnthâld- en opslachprovider Team Group Inc., is op in missy om de gamingûnderfining te revolúsjonearjen. Tsjintwurdich is T-Force grutsk om de lansearring oan te kundigjen fan har lêste lineup fan gaming SSD's - de G70, G70 PRO, G50, en G50 PRO. Dizze SSD's brûke de nijste PCIe Gen4x4-ynterface en hawwe de ferneamde controller fan InnoGrit dy't útsûnderlike stabiliteit biedt.

Ien opfallende funksje fan 'e T-Force G70 en G70 PRO SSD's is har opmerklike lêssnelheden, oant 7000 MB / s. Oan 'e oare kant leverje de G50 en G50 PRO SSD's razendsnelle snelheden fan oant 5000 MB / s. Alle fjouwer SSD's binne ûntworpen yn 'e M.2 2280-foarmfaktor en wurde begelaat troch T-Force's patintearre ultra-tinne grafene heatsinks. Derneist is de G70 PRO-fariant foarsjoen fan in heatsink fan aluminiumlegering, wêrtroch brûkers noch mear koelingsopsjes leverje.

Ien fan 'e wichtichste foardielen fan' e nije SSD-opstelling fan T-Force is har kompatibiliteit mei it PS5 SSD-útwreidingslot, en soarget derfoar dat sawol PC- as konsole-gamers profitearje kinne fan 'e hege prestaasjes mooglikheden fan dizze PCIe 4.0 SSD's.

Mei SLC-cache-technology kinne de G70 en G50 SSD's oanpasse oan ferskate gamingeasken. Underwilens stypje de G70 PRO en G50 PRO SSD's sawol DRAM- as SLC-caching, en jouwe spilers alsidige opsjes om har gamingûnderfining te ferbetterjen.

T-Force prioriteart de gemoedsrêst fan har brûkers troch de G70, G70 PRO, G50 en G50 PRO PCIe 4.0 SSD's út te rusten mei TEAMGROUP's patintearre SMART-monitoringsoftware. Dizze software lit gamers de sûnens fan har SSD's kontrolearje en maklik opset en testen útfiere om optimale prestaasjes te garandearjen.

De T-Force G70, G70 PRO, G50, en G50 PRO PCIe 4.0 SSD's sille ein desimber te keap wêze by Amazon's Noardamerikaanske winkel. Meitsje jo klear om oer te gean nei in nij nivo fan gamingprestaasjes mei de lêste SSD-opstelling fan T-Force.

FAQ

F: Wat makket de T-Force G70 en G70 PRO SSD's opfallend?

A: De T-Force G70 en G70 PRO SSD's biede lêssnelheden fan maksimaal 7000 MB / s, wêrtroch se ideaal binne foar gamers dy't opslach mei hege prestaasjes freegje.

F: Hokker koelopsjes binne beskikber foar de T-Force SSD's?

A: Alle SSD's yn 'e G70- en G50-opstelling komme mei ultra-tinne grafene heatsinks. De G70 PRO-fariant hat ek in heatsink fan aluminiumlegering foar ekstra koeling.

F: Kin ik dizze SSD's brûke mei myn PlayStation 5?

A: Ja, de T-Force SSD's binne kompatibel mei it PS5 SSD-útwreidingslot, wêrtroch konsole-gamers kinne profitearje fan har hege snelheidsmooglikheden.

F: Hoe kin ik de sûnens fan myn T-Force SSD kontrolearje?

A: T-Force leveret har patintearre SMART-monitoringssoftware, wêrtroch brûkers de sûnens fan har SSD's kinne folgje en needsaaklike opset- en testprosedueres maklik útfiere.