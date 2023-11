T-FORCE ûntbleatet nije Gaming SSD's mei ferbettere prestaasjes en oplossings foar koeling

T-FORCE, in renommearre gamingmerk ûnder Team Group Inc., hat koartlyn har lêste opstelling fan gaming SSD's lansearre, en biedt in ferhege gamingûnderfining oan entûsjasters. De nije SSD's, nammentlik de T-FORCE G70, G70 PRO, G50, en G50 PRO, bringe avansearre funksjes en technologyen om stabiliteit en prestaasjes te ferbetterjen.

Mei de PCIe Gen 4 × 4-ynterface brûke dizze SSD's de controller fan InnoGrit, en soargje foar robúste stabiliteit tidens yntinsive gaming-sesjes. Útrist mei ultra-tinne grafene heatsinks, alle fjouwer SSDs binne beskikber yn de populêre M.2-2280 foarm faktor. De grafeen-heatsinks dissipearje waarmte effisjint, behâld fan optimale prestaasjes tidens útwreide gaming-sesjes.

Opmerklik hat de G70 PRO-fariant ek in ekstra heatsink fan aluminiumlegering foar brûkers dy't alternative koelingsoplossingen sykje. Dizze unike koelmodule is kompatibel mei it PS5 SSD-útwreidingslot, en biedt fleksibiliteit foar sawol PC- as konsole-gamers op syk nei treflike prestaasjes.

De T-FORCE G70 en G70 PRO SSD's leverje yndrukwekkende lêssnelheden fan maksimaal 7000 MB / s, en leverje rappe laadtiden en naadleaze ûnderfiningen yn it spultsje. Lykas berikke de G50 en G50 PRO SSD's snelheden fan maksimaal 5000 MB / s, en soargje foar glêde gameplay en rappe gegevensoerdracht.

Om te foldwaan oan ferskate brûkersfoarkarren, stypje de T-FORCE G70 en G50 SSD's SLC-cache-technology. Derneist biede de PRO-ferzjes fan dizze SSD's sawol DRAM- as SLC-caching, en leverje in oanpasbere caching-oplossing dy't de prestaasjes maksimaleart.

Alle fjouwer M.2 2280 SSD's hawwe InnoGrit-controllers, en garandearje stabiliteit en betrouberens foar gamers dy't ûnûnderbrutsen gameplay freegje.

Fierder hat T-FORCE dizze nije gaming-SSD's útrist mei syn patintearre SMART-monitoringsoftware. Dizze software stelt brûkers yn steat om de sûnens fan har SSD's te kontrolearjen, maklike opset út te fieren en tests út te fieren om de kwaliteit en prestaasjes fan har opslachapparaten te beoardieljen.

De T-FORCE G70, G70 PRO, G50, en G50 PRO PCIe 4.0 SSD's wurde ferwachte te wêzen beskikber op Amazon's Noardamerikaanske winkel oan 'e ein fan desimber. Foar mear ynformaasje oer beskikberens en prizen, besykje asjebleaft de offisjele webside fan Team Group en folgje har sosjale mediakanalen.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Hokker foarm faktor komme de nije T-FORCE gaming SSDs yn?

De nije T-FORCE gaming SSD's komme yn 'e M.2-2280-foarmfaktor.

2. Hokker koelingsoplossingen wurde oanbean mei de T-FORCE G70 PRO SSD?

De T-FORCE G70 PRO SSD omfettet sawol ultra-tinne grafeen-heatsinks as in heatsink fan aluminiumlegering foar ferbettere koelprestaasjes.

3. Wat binne de lêssnelheden fan 'e T-FORCE G70 en G50 SSD's?

De T-FORCE G70 SSD hat lêssnelheden fan oant 7000 MB / s, wylst de G50 SSD snelheden berikt fan oant 5000 MB / s.

4. Stypje de T-FORCE G70 en G50 SSDs SLC cache technology?

Ja, de T-FORCE G70 en G50 SSD's stypje SLC-cache-technology foar ferbettere prestaasjes.

5. Hoe kin ik tafersjoch op de sûnens fan myn T-FORCE gaming SSD?

T-FORCE hat har patintearre SMART-monitoringssoftware ûntwikkele, wêrtroch brûkers de sûnens fan har SSD's kinne kontrolearje en prestaasjestests útfiere.