Nintendo hat yn 2023 in rol west, net allinich mei har nije spultsjes en downloadbare ynhâld, mar ek mei konsekwinte updates foar har besteande titels. Ien sa'n spultsje dat koartlyn in opmerklike update hat krigen is Super Mario Bros. Wonder.

Yn 'e lêste fernijing, dy't it spultsje nei ferzje 1.0.1 bringt, rjochte Nintendo har primêr op it reparearjen fan bugs. Wylst de fernijing sels lyts yn grutte kin wêze, draacht it signifikante ferbetteringen dy't de algemiene gameplay-ûnderfining foar spilers ferbetterje.

Ien opmerklike feroaring yntrodusearre yn 'e fernijing is relatearre oan it hertpuntensysteem fan it spultsje. No, as spilers "Opnij begjinne" of "Kurs ôfslute" selektearje, wurde har punten werombrocht nei de foarige steat foardat se de kursus yngeane. Dizze feroaring foeget in laach fan earlikens en strategy ta oan it spultsje, wêrtroch spilers mear ynformearre besluten kinne nimme oer har foarútgong.

Dêrnjonken hat Nintendo tafoegings en oanpassingen makke oan 'e seksje personielskredyt fan it spul. Dizze feroaring erkent de bydragen fan it ûntwikkelingsteam krekter, en soarget derfoar dat elkenien mei rjocht erkend wurdt foar har hurde wurk.

Oer it algemien behannelet de fernijing ferskate problemen dy't spilers miskien hawwe tsjinkaam by it spyljen fan Super Mario Bros Wonder. Troch har spultsjes konsekwint te ferbetterjen en te fine-tunen, toant Nintendo har ynset foar it leverjen fan de bêste mooglike gamingûnderfining foar har trouwe fans.

