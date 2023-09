It âlde ferhaal fan springtails: de earste bisten om antivriesproteinen te ûntwikkeljen

Yn 'e âlde wrâld, mear as 400 miljoen jier lyn, wie de ierde dramatysk oars. De seeën groeven fan it libben, wylst op it lân neat roerde. Dit wie it ein fan 'e Ordovicium-perioade doe't de wrâld hyt en fochtich wie. Koart dêrnei begûnen de lânmassa's lykwols te befriezen, en in iiskop begon te fersprieden, wêrtroch it ienris waarme wetter kâld en ûngeastlik waard. Dit resultearre yn 'e op ien nei minste massale útstjerren yn' e skiednis, wêrtroch de helte fan al it libben útroege.

Opmerklik wie in lyts skepsel neamd de springtail ien fan 'e pear soarten dy't oerlibbe. Springtails binne ynsekten-like bisten dy't in unike strategy ûntwikkele hawwe om de kjeld te bestriden. Har sellen begûnen aaiwiten te produsearjen dy't har beskerme tsjin befriezing. Resint ûndersyk fan 'e Universiteit fan Aarhus en Queen's University yn Kanada hat oantoand dat de springtail miskien it earste bist west hat dat antivriesproteinen ûntwikkele, folle earder as earder tocht.

Springtails binne lyts, mei de grutste soarten dy't mar seis milimeter lang binne. Se hawwe in dúdlik foarke sturt, of furcula, dat se kinne loslitte om te springen yn 'e loft foar ferdigening. Wylst se op ynsekten lykje, hawwe se eins har eigen tûke op 'e evolúsjonêre beam. D'r binne mear as 9,000 ferskillende soarten springtails, en se kinne hast oeral fûn wurde, ynklusyf tunen, dy't libje yn 'e boppeste lagen fan boaiem of fallen blêden.

Martin Holmstrup, in heechlearaar oan 'e Universiteit fan Aarhus, hat springtails yn syn laboratoarium bestudearre. Hy hâldt se yn Petri-gerjochten, observearret har gedrach en docht eksperiminten om har unike oanpassingen te begripen. Samples fan dizze springtails waarden stjoerd nei kollega's yn Kanada, dy't molekulêre eksperiminten útfierden om te bepalen wannear't de bisten earst antivriesproteinen ûntwikkelen.

Troch DNA-sekwinsje en berekkeningen fûnen de ûndersikers dat springtails antivriesproteinen ûntwikkele yn 'e Ordovician-perioade, lang foar oare bisten. Dizze ûntdekking smyt ljocht op 'e iere evolúsje fan antivriesmeganismen yn' e bistewrâld. It is sels mooglik dat planten en mikroorganismen noch earder ferlykbere meganismen ûntwikkelen.

Springtails binne net dreech te finen; se kinne ûntdutsen wurde yn jo eigen tún. Troch in hantsjefol boaiem of blêd te pakken en in syf te brûken mei in ferstelbere lampe en bakje, kinne jo dizze fassinearjende en âlde skepsels ûntdekke. It begripen fan 'e unike oanpassingen fan springtails is net allinich yntrigearjend op himsels, mar draacht ek by oan ús kennis fan' e skiednis fan it libben op ierde.

