SteelSeries ûntbleatet prachtige wite Nova 7 Wireless Headset

SteelSeries hat koartlyn de frijlitting oankundige fan in nije wite ferzje fan har tige priizge Nova 7 draadloze headset. Bekend om har útsûnderlike kwaliteit, hat de Nova-line fan headsets konsekwint útsûnderlike prestaasjes levere.

De wite Nova 7-headset, iepenbiere op 12 septimber 2023, hat de oandacht ferovere mei syn prachtige estetyske berop. Dizze nije tafoeging komplementeart de earder útbrochte swarte farianten fan 'e Nova 7-headset, en makket in mear gearhingjende útstrieling foar gamers dy't Xbox Series S of PS5-konsoles brûke.

Beskikber yn twa farianten, de Nova 7X foar Xbox-spilers en de Nova 7P foar PS5-entûsjasters, dizze draadloze headsets binne net beheind ta konsole-gaming. Se binne ek kompatibel mei PC's, wêrtroch't se alsidige opsjes binne foar gamers oer ferskate platfoarms.

SteelSeries stjoerde samples út fan 'e wite Nova 7-headset, wêrtroch testers de kwaliteit en ûnderfining kinne beoardielje. Yn ferliking mei de foarige Arctis 7-headset toande de wite Nova 7X in mear libbendige wite kleur, dy't fuortendaliks it each fange.

Wat de Nova 7 noch winskliker makket, is syn kompatibiliteit mei de Arctis Nova Booster Packs. Dizze pakketten biede in ferskaat oan kleuren foar de ski-brilkopbân en sprekkerstags, wêrtroch brûkers har headsets kinne personalisearje en oanpasse neffens har foarkar.

De wite Arctis Nova 7-headset is no te keap op Amazon en de SteelSeries-webside yn sawol Xbox- as PlayStation-farianten. Oft jo in konsole-gamer binne of in PC brûke, dizze headset is in weardefolle upgrade en in stijlvolle oanfolling op elke gaming-opset.

boarnen:

- Dylan Horetski op Dexerto (2023-09-12)

- SteelSeries webside