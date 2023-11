Nije Skill Enhancements Mod foar Starfield

Bethesda's heul ferwachte spultsje, Starfield, hat al de oandacht fan gamers wrâldwiid ferovere. Lykas in protte moderne fideospultsjes binne updates nei lansearring lykwols faaks nedich om ûnfoarsjoene problemen oan te pakken en gameplay te ferbetterjen. Wylst Bethesda noch in patch hat frijlitten om Starfield's feardigensbeamsysteem te ferbetterjen, hat in groep tawijde modders de saken yn eigen hannen nommen.

De Starfield Pilgrimage mod, ûntwikkele troch in team ûnder lieding fan VollmetalDragon, is no beskikber op NexusMods. Dizze mod hat as doel om de konsistinsje en ynfloed fan feardichheden yn it spul te ferbetterjen, wêrtroch elke feardigens mear sinfol is foar spilers. In protte feardichheden binne op 'e nij bewurke en opnij ynrjochte binnen kategoryen om lykwicht te garandearjen en spilers op nije en nijsgjirrige manieren te belûken.

Ien opmerklike ferbettering oanbean troch dizze mod is de mooglikheid foar alle craftingfeardigens om alle assosjearre ûndersyk te ûntsluten. Dit betsjut dat spilers net mear meardere feardigenspunten hoege te ynvestearjen om tagong te krijen ta alle crafting-opsjes. Dêrneist set de mod it scanberik fan it begjin ôf op 100, wêrtroch spilers har omjouwing fan in ôfstân feilich kinne scannen. Scanner-zoombereiken en it gebrûk fan boostpakketten, ship-targeting en thrusters wurde ek fan it begjin ôf ûntskoattele.

Fierder behannelet de Pilgrimage-mod problemen mei de Mining Monthly en Freestar Ranger Gunslinger's Guide perk-tydskriften, en soarget derfoar dat se net mear telle foar it krijen fan feardigens yn har respektivelike perk-kategoryen.

As Starfield trochgiet om spilers te feroverjen op PC en Xbox Series X | S, biedt de beskikberens fan dizze mod foar feardigensferbetterings in spannende kâns foar dyjingen dy't miskien ûntefreden west hawwe mei it orizjinele feardigensbeamsysteem fan it spultsje. Oft jo in betûfte ûntdekkingsreizger binne as in nije spiler, de Starfield Pilgrimage mod biedt in frisse perspektyf op karakterûntwikkeling en gameplay-meganika yn dit heul ferwachte romte-epos.

FAQ:

F: Wêr kin ik de Starfield Pilgrimage mod fine?

A: De Starfield Pilgrimage mod is beskikber foar download op NexusMods.

F: Kin ik de mod op Xbox brûke?

A: Ja, de mod is kompatibel mei Xbox-ferzjes fan Starfield.

F: Hat de mod ynfloed op gameplay-balâns?

A: De mod is fan doel it lykwicht te ferbetterjen en feardigens ynteressanter te meitsjen, en soarget foar in bettere algemiene ûnderfining.

F: Kin ik de mod noch brûke as ik gjin Xbox Game Pass haw?

A: Ja, de mod kin brûkt wurde, nettsjinsteande oft jo Xbox Game Pass hawwe of net.