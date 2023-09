Starfield-spilers litte har kreative feardigens sjen troch ferneamde gesichten opnij te meitsjen

Starfield-spilers hawwe bewiisd in talintfolle en kreatyf stel te wêzen, har feardigens te sjen troch de robúste karakterskepper fan it spultsje te brûken om in ferskaat oan ferneamde gesichten opnij te meitsjen. Fan byldbepalende akteurs oant leafste fiktive karakters, de mienskip hat har yndrukwekkende kreaasjes dield op sosjale media.

Ien Reddit-brûker, strider390, pleatste in skermôfbylding fan har karakter dy't liket op Willem Dafoe, mei de titel, "Jo wite, ik bin sels wat fan in yndustrialist," yn ferwizing nei de ferneamde Spider-Man-meme. In oare spiler, SoullessVoid, besleat de legindaryske David Bowie opnij te meitsjen as syn Starman-persona. CheesyWales gie sels sa fier as it meitsjen fan Todd Howard, de ûntwikkelingssjef fan Bethesda, de studio efter Starfield.

Troch ynspiraasje te tekenjen fan films en tv-sjo's, hawwe spilers ek karakters opnij makke lykas Mike Ehrmantraut fan Breaking Bad en Better Call Saul, Tony Soprano fan The Sopranos, en Shrek en Lord Farquaad fan 'e Shrek-franchise. Dizze amusante en faaks skriklike werjeften litte de oandacht fan 'e spiler sjen foar detail en kreativiteit.

Spilers hawwe net allinich ferneamde gesichten opnij makke, mar se hawwe ek dwaande west mei it opnij oanmeitsjen fan byldbepalende romteambachten fan populêre franchises lykas Star Wars en Star Trek mei help fan Starfield's skipskepper. It spultsje omfettet ek wat ynboude Easter Eggs, wêrfan ien ferwiist nei Starfield's meast ferneamde sitaat.

Starfield hat al weagen makke yn 'e gaming-yndustry, en boppe de ferkeapkarlisten noch foar syn offisjele lansearring. Xbox-baas Phil Spencer die bliken dat mear as ien miljoen spilers aktyf wiene dwaande mei it spultsje op syn releasedatum fan septimber 6th.

As spilers trochgean mei it ferkenne fan it grutte universum fan Starfield, sille mear spannende ferhalen en kreaasjes wis te ûntstean. Mei syn útwreide rolspieljende quests en noflike bestridingsysteem hat Starfield spilers boeije en bewiisd lestich te wjerstean.

Boarne: IGN Review (score: 7/10) troch Ryan Dinsdale.