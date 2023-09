Starfield: Hoe kinne jo FPS-prestaasjes op PC ferbetterje mei Nvidia GPU's

Starfield, it heul ferwachte spultsje fan ûntwikkelder Bethesda, hat de fideospultsjemienskip troch stoarm nommen. Mei syn massive wrâld en detaillearre stêden, is it gjin wûnder dat spilers entûsjast binne om te dûken yn dizze sci-fi RPG. Guon spilers hawwe lykwols soargen útsprutsen oer de prestaasjes fan it spultsje, foaral op PC mei Nvidia GPU's.

Standert rint Starfield op Xbox Series X|S mei 30 frames per sekonde, wat miskien teloarstellend is foar spilers dy't leaver soepeler gameplay hawwe. Op PC kin it realisearjen fan in stabile 60fps op it stuit inkonsistint wêze.

Gelokkich biedt in gids dield troch in Nexusmods-brûker mei de namme Okhayko in potinsjele oplossing. De gids suggerearret it ynskeakeljen fan de PCI express technology neamd Resizable BAR (Base Address Register) foar Nvidia-eigners. Dizze technology lit de CPU effisjinter tagong krije ta it ûnthâld fan 'e GPU, wat mooglik resulteart yn ferbettere prestaasjes.

Om Resizable BAR yn te skeakeljen, moatte Nvidia-brûkers de Nvidia Profile Inspector downloade en de folgjende wizigingen meitsje yn 'e software:

1. Selektearje Starfield yn it profyl dellûk menu.

2. Gean nei seksje 5.

3. Stel de rBAR funksje ynskeakele.

4. Stel de rBAR-opsjes yn op 0x00000001.

5. Stel de rBAR grutte limyt oan 0x0000000040000000.

6. Hit "Apply Changes" rjochts boppe.

It ymplementearjen fan dizze wizigingen kin in ympuls jaan oan de prestaasjes fan it spultsje, foaral foar spilers mei RTX 30-Series GPU's. It is de muoite wurdich op te merken dat Nvidia wurdt ferwachte dat se yn 'e heine takomst stjoerprogramma-updates frijlitte om Starfield-gameplay te optimalisearjen.

Foar no biedt dizze hantlieding in potensjele oplossing foar spilers dy't in stabile 60fps-ûnderfining sykje. As it spultsje trochgiet te evoluearjen en updates wurde frijlitten, is it wierskynlik dat prestaasjes fierder sille ferbetterje.

Starfield is no beskikber foar PC en Xbox Series X|S, en kin spile wurde sûnder ekstra kosten foar Xbox Game Pass-abonnees.

