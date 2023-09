Starfield ûntfangt hege lof fan God of War Co-Creator David Jaffe

Starfield, it heul ferwachte spultsje fan Bethesda, hat in protte lof krigen fan gamers en ynsiders fan 'e yndustry. Ien fan 'e opmerklike figueren om nei foaren te kommen mei har bewûndering foar it spultsje is David Jaffe, mei-skepper fan' e God of War-searje.

Emil Pagliarulo, de ûntwerpdirekteur en skriuwer fan Starfield, spruts syn fernuvering út oer de positive opmerkings fan Jaffe. Pagliarulo gie op Twitter om syn gedachten te dielen, en stelde: "Fans genietsje fan jo wurk is fansels ongelooflijk. Mei oare ûntwikkelders hawwe - foaral dejingen dy't jo kenne en respektearje - wille hawwe mei jo spultsje is in hiel oar nivo fan bjusterbaarlik.

Jaffe, bekend om syn wurk by Santa Monica Studios en mei-kreëarjen fan 'e kritysk priizge God of War en Twisted Metal-franchises, hat syn lof foar Starfield net hâlden. Yn feite is hy sa fier gien om it syn favorite single-player-spiel fan alle tiden te neamen. Syn sosjale media en YouTube-berjochten binne foar in grut part wijd oan it spultsje sûnt syn lansearring, en markearje har útsûnderlike skriuwen.

Starfield hat sûnt syn frijlitting wichtige oandacht krigen, mei yndrukwekkende spielersnûmers om te passen. It spultsje berikte 1 miljoen simultane spilers op lanseardei, en mei yngong fan 7 septimber hat it in spilerbasis fan 6 miljoen sammele. Dizze sifers tsjinje as in testamint foar de opwining en ferwachting om de titel hinne.

As de positive ûntfangst troch Starfield yngiet, kinne Bethesda en it ûntwikkelingsteam grutsk wêze op har prestaasje. De immersive wrâld fan it spultsje, boeiende ferhalen en solide gameplay hawwe de herten fan sawol spilers as professionals yn 'e yndustry ferovere.

