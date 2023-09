Starfield Breaking the Bank Quest Guide: A Stealthy Heist and Intrigue

Yn it útwreide universum fan Starfield hawwe spilers de kâns om mei te dwaan oan 'e Crimson Fleet-fraksje en begjinne mei ferskate speurtochten dy't har stealth- en infiltrative feardigens testen. Ien sa'n syktocht is "Breaking the Bank," dy't omfettet in drystmoedige heist en in web fan yntriges.

De syktocht begjint nei it ynheljen fan UC-kommandant Kibwe en it ûntfangen fan jo opdracht fan 'e Crimson Fleet. Om troch te gean, moatte spilers reizgje nei de Siren of the Stars yn it Aranae IV-systeem en moetsje mei Rokov, in earder lid fan 'e Crimson Fleet.

Ienris oan board fan 'e starliner sille spilers in petear oangean mei Rokov, dy't ûntdekt dat it plan it stellen fan it skip omfettet, mar mei in twist. Yn ruil foar help freget Rokov help om werom te wurden yn 'e Crimson Fleet. De earste stap is om in gala-evenemint by te wenjen op 'e starliner en ynformaasje te sammeljen oer in man mei de namme Larry Dumbrosky.

Om foar te kommen dat it systeem foar bedrigingsdeteksje fan it skip trigger, moatte spilers foarkomme dat se immen fermoardzje tidens it evenemint. Sprekke mei ferskate begeunstigers leveret krúsjale ynformaasje oer Dumbrosky's aktiviteiten en syn ferbining mei ien mei de namme Klaudia Twist. Klaudia konfrontearje ûntbleatet mear oer har skema en liedt spilers nei Gabriel Vera, in oare wichtige figuer yn it plan.

Om tagong te krijen ta de Purser's Safe en de Earth Saviour Award te krijen, moatte spilers in ID krije en Sheila, in NPC, oertsjûgje om it te leverjen. Mei de priis befeilige, update spilers Rokov op harren foarútgong, dy't dan suggerearret de needsaak foar mear bewiis tsjin Dumbrosky. Dit liedt ta it plan om Gabriel Vera te isolearjen en him te praten.

Navigearje nei it Engineering Deck, spilers oertsjûgje Chief Engineer Sandin om tagong te jaan ta it Life Support-gebiet. Troch tagong ta libbensstipe út te skeakeljen, meitsje se in skipsbrede need en geane se troch om Gabriel Vera te ûnderfreegjen foar fitale ynformaasje. Spilers kinne kieze om de Crimson Fleet of UC SysDef te fertsjintwurdigjen tidens de dialooch, ôfhinklik fan har foarkarsfraksje.

Uteinlik biedt de syktocht karren en útdagings, en stimulearret spilers om har stealthy feardigens út te oefenjen, bewiis te sammeljen en krúsjale besluten te nimmen dy't ynfloed hawwe op har trou mei de Crimson Fleet en UC SysDef.

Boarne: Bethesda/VG247