Starfield, it heul ferwachte spultsje fan Bethesda, is moete mei in mingde ûntfangst fan gamers. Guon binne absolút fereale op it spultsje, priizgje syn grutte skaal en oandacht foar detail. Oaren hawwe lykwols teloarstelling útsprutsen, foaral oangeande de snelle reis fan it spultsje, laden fan skermen en framerate.

Ien fan 'e wichtichste punten fan striid wie de framerate fan it spultsje. Foarôfgeand oan syn frijlitting, Bethesda befêstige dat Starfield soe rinne op in beskoattele 30fps. Hoewol dit beslút waard ferwachte sjoen de massale omfang fan it spultsje, liet it in protte fans langstme nei in 60fps Performance Mode, dy't de noarm wurden is foar moderne releases.

Digital Foundry, in promininte gaming-analyzegroep, besleat om te ferdjipjen yn 'e mooglikheid fan it útfieren fan Starfield op 60fps op' e Xbox Series X. Se bouden in oanpaste konsole mei de AMD 4800S Desktop Kit en ferfongen de GPU mei de RX 6700. Mei FSR 2 ynskeakele en gjin dynamyske resolúsje skaalfergrutting, se koenen berikke 60fps yn ynsletten omjouwings. It grutste part fan it spultsje rûn lykwols noch op in fêste 30-40fps.

Doe't de resolúsje waard ferlege nei 1440p, oerienkommende mei de Xbox Series S, rûn it spultsje op in stabile 40fps mei ynsidintele spikes nei 60fps. Dit liet Digital Foundry suggerearje dat Bethesda mooglik in 40fps-modus koe frijjaan foar spilers mei 120Hz-displays, foaral dy mei skermen mei fariabele ferfarskingsrate (VRR).

Hoewol dizze befiningen yntrigearjend binne, is it wichtich om te notearjen dat Starfield op it stuit is beskoattele op 30fps. It is lykwols nijsgjirrich om te sjen dat it spultsje it potensjeel hat om hegere frame tariven te berikken mei bepaalde oanpassingen.

Oer it algemien hat de resepsje nei Starfield in polarisearjende west. Oft spilers der fan hâlde of it haatsje, de ferwachting en hype om dizze ambisjeuze nije release is net te ûntkennen.

Definysjes:

- Frame rate: It oantal frames per sekonde werjûn op in skerm. Hegere frame tariven resultearje yn soepeler beweging yn fideospultsjes.

- Prestaasjemodus: In modus yn fideospultsjes dy't hegere frame-snelheden prioriteart boppe grafyske trou.

- Ynsletten omjouwings: Gebieten binnen it spultsje dy't lytser binne yn skaal en mear befette.

- Variable Refresh Rate (VRR): In funksje wêrmei it display syngronisearje mei de grafyske kaart, wat resulteart yn soepeler gameplay.

boarnen:

