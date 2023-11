Star Wars Jedi: Survivor: A Must-Have Game is no te keap

Mei it winkelseizoen fan Black Friday yn folle gong, binne gamers yn foar in traktaasje. Star Wars Jedi: Survivor is no te krijen foar in signifikant koarting fan mar $ 25 yn selekteare retailwinkels.

Game-entûsjasters kinne dizze ongelooflijke deal fine by GameStop, wêr't it spultsje wurdt oanbean foar $ 30 op PS5. Mar hjir is it fangen: as jo kieze om it spultsje yn 'e winkel op te heljen, krije jo in ekstra $ 5 koarting, wat de totale priis nei mar $ 25 bringt. Dit is de leechste priis dy't wy oant no ta hawwe sjoen foar Star Wars Jedi: Survivor, wêrtroch it in unresistibel oanbod is dat $ 10 goedkeaper is dan wat Best Buy en Target op it stuit hawwe fermeld.

Hoewol dizze deal eksklusyf is foar de PlayStation 5-ferzje, hoege eigners fan Xbox Series X en S net bang te wêzen. Hoewol it spultsje wurdt fermeld op $ 35, is it wierskynlik dat de $ 5 yn 'e winkel pickup koarting jildt foar harren ek.

Star Wars Jedi: Survivor is net allinnich foar Star Wars fans; it is in spultsje dat oansprekt alle gamers. Mei in hege wurdearring fan 89 op OpenCritic, wurdt it universeel priizge foar syn treflike gameplay en immersive ûnderfining. Wylst de orizjinele release wat bugs hie, hawwe de ûntwikkelders ûnfoldwaande wurke om updates en patches te leverjen, wat resulteart yn in skjinne en gepolijst gamingûnderfining.

Dit heul ferwachte ferfolch op Star Wars Jedi: Fallen Order fan 2019 fynt plak fiif jier nei de barrens fan 'e earste wedstriid. Spilers nimme de rol oan fan Cal Kestis, in Jedi-ridder op in missy om it Ryk te konfrontearjen. Mei ferbettere fjochtsmeganika en spannende opsjes foar oanpassing fan karakter, belooft Star Wars Jedi: Survivor in ûnferjitlike reis.

Mis dizze Black Friday-deal net! Gean nei jo tichtstbye GameStop en begjinne mei in epysk aventoer mei Star Wars Jedi: Survivor.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Kin ik Star Wars Jedi: Survivor online keapje?

Wylst GameStop de deal yn 'e winkel biedt foar Star Wars Jedi: Survivor, wurdt it oanrikkemandearre om har webside te kontrolearjen foar online oankeapopsjes.

Is de koarting fan tapassing op oare platfoarms neist PS5?

Wylst de koarting fan $ 5 yn 'e winkel op it stuit is befêstige foar de PS5-ferzje, is it wierskynlik dat eigners fan Xbox Series X en S ek fan deselde koarting kinne genietsje.

Binne der ekstra bonussen mei it spul?

It hjoeddeistige oanbod neamt gjin ekstra bonussen, mar it is altyd de muoite wurdich om te kontrolearjen mei de winkelier foar alle promoasje-oanbiedingen of tafoegings dy't beskikber binne.

Boarnen: GameStop.com