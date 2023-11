Nije AI Startup Stability AI yntroduseart stabile fideodiffusion, in iepen boarne-fideo-generaasjemodel

Stability AI, in kânsrike AI-startup, hat in baanbrekkend produkt ûntbleate neamd Stable Video Diffusion. Dit AI-model hat de mooglikheid om besteande ôfbyldings te transformearjen yn fideo's troch se te animearjen, en it is ien fan 'e pear fideo-generearjende modellen beskikber foar iepen boarne gebrûk. De lansearring fan Stable Video Diffusion komt op in tiid dat de gaos by OpenAI de koppen domineart, de wjerstân fan Stability AI toant en fokusje op har produktroadmap.

Stable Video Diffusion is op it stuit yn in "ûndersyksfoarbyld" stadium, wêr't ynteressearre brûkers akkoard moatte mei spesifike gebrûksbetingsten. Dizze betingsten beskriuwe de bedoelde tapassingen fan Stable Video Diffusion, lykas edukative en kreative ark, lykas ûntwerp en oare artistike prosessen. It is lykwols wichtich om te notearjen dat feitlike of wiere foarstellings fan minsken of eveneminten net ûnder de bedoelde gebrûk binne.

Hoewol dizze ynnovaasje fan Stability AI enoarm potensjeel hat, binne d'r soargen oer it mooglike misbrûk. Sjoen de skiednis fan ferlykbere AI-ûndersyksfoarbylden, ynklusyf de eardere releases fan Stability AI, is d'r in mooglikheid dat it model kin wurde eksploitearre op it tsjustere web. Om dit tsjin te gean, is it krúsjaal foar Stable Video Diffusion om in ynboude ynhâldfilter te hawwen om misbrûk te foarkommen. De foarige release fan it model fan Stability AI, Stable Diffusion, waard misbrûkt om net-konsensuele djipfalske ynhâld foar folwoeksenen te meitsjen, en markeart it belang fan ynhâldregulearring.

Stable Video Diffusion bestiet út twa modellen, nammentlik SVD en SVD-XT. SVD kin stilôfbyldings transformearje yn 576 × 1024-fideo's mei 14-frames, wylst SVD-XT de frames fergruttet nei 24. Beide modellen hawwe de mooglikheid om fideo's te generearjen op in berik fan trije oant 30 frames per sekonde.

Neffens it whitepaper by Stable Video Diffusion, waarden SVD en SVD-XT trainearre op in dataset dy't miljoenen fideo's omfette. It trainingsproses befette it fine-tunen fan de modellen op in lytsere set fan hûnderttûzenen oant ien miljoen klips. De oarsprong fan dizze trainingsfideo's bliuwt ûndúdlik, lykas it opnimmen fan alle auteursrjochtlik beskerme ynhâld. Stabiliteit AI en de brûkers fan Stable Video Diffusion koene potinsjeel juridyske en etyske útdagings tsjinkomme as auteursrjochtlik beskerme materiaal sûnder tastimming waard brûkt.

Nettsjinsteande syn beheiningen, dy't it ûnfermogen omfetsje om fideo's te generearjen sûnder beweging of trage kamerapannen, tekst lêsber werjaan, of konsekwint krekte ôfbyldings fan gesichten en minsken produsearje, is Stability AI optimistysk oer de útwreidzjen fan 'e modellen. Se hawwe oanjûn dat de modellen kinne wurde oanpast foar gebrûksgefallen lykas it generearjen fan 360-graden werjeften fan objekten.

Stability AI hat ambisjeuze plannen foar de takomst fan Stable Video Diffusion. Se wurkje oan it ûntwikkeljen fan in ferskaat oan modellen dy't bouwe op en útwreidzje de mooglikheden fan SVD en SVD-XT. Derneist ûntwikkelje se in web-basearre "tekst-nei-fideo"-ark wêrmei brûkers de modellen mei tekst kinne oanfreegje. It úteinlike doel is kommersjalisaasje, mei potinsjele tapassingen yn reklame, ûnderwiis, ferdivedaasje en fierder.

boarnen:

- Stability AI: [stability-ai.com](https://stability-ai.com)

- Forbes: [forbes.com](https://www.forbes.com)