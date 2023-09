Spy-foto's iepenbierje Xiaomi's elektryske auto-rompûntwerp, foarútgong nei massaproduksje fan 2024

In lekke spionfoto is koartlyn opdûkt, en biedt in sneak-peek yn Xiaomi's heul ferwachte elektryske auto. De foto toant it unike ûntwerp fan 'e kofferbak fan' e auto, dy't in opfallende oerienkomst hat mei it gefal fan Xiaomi's Buds 4 Pro-koptelefoan as in fergrutte USB-C-oplaadpoarte.

De bylden litte in romme kofferbak sjen mei in grutte iepening en in platte flier, beselskippe troch meardere tie-down punten foar it befeiligjen fan lading. It kofferdeksel, makke fan glês, foeget in touch fan ferfining ta oan it algemiene uterlik fan 'e auto. Fierder biede de spionfoto's in glimpse fan oare ûntwerpdetails, wêrûnder in slanke en aerodynamyske foarkant mei in grut grille en swept-back koplampen, lykas ek in stijlvolle efterkant mei in skeante dakline en in efterljocht yn 'e folsleine breedte.

Wylst Xiaomi gjin offisjele ynformaasje hat frijjûn oer har elektryske auto, suggerearje rapporten en lekken dat it in heechweardich model sil wêze dat rjochte is op konkurrearjen mei de likes fan Tesla en oare foaroansteande autofabrikanten. De auto wurdt ferwachte te wêzen foarsjoen fan in krêftige 101kWh batterij pack, it bieden fan in berik fan mear as 800 km. Derneist sil it wierskynlik avansearre funksjes foar sjauffeurbystân opnimme.

Lu Weibing, de presidint fan Xiaomi Group, hat earder rapporteare dat de fuortgong fan har autoprojekt de earste projeksjes hat oertroffen. As resultaat is Xiaomi op koers om massaproduksje fan har elektryske auto yn 'e earste helte fan 2024 te begjinnen.

Ta beslút, it lek fan spionaazjefoto's biedt in blik op Xiaomi's kommende elektryske auto, toant syn ûnderskiedende rompûntwerp en hint op syn hege-ein funksjes. Mei massaproduksje plend foar 2024, is Xiaomi fan doel in mark te meitsjen yn 'e sektor foar elektryske auto's, konkurrearje mei fêststelde spilers en konsuminten in ferfine en technologysk avansearre opsje oanbiede.

