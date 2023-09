In hertbrekkend ferlies: fjouwerjierrige Rose O'Leary-Hall stjert foar har earste dei fan skoalle

Gearfetting: Fjouwerjierrige Rose O'Leary-Hall ferstoar tragysk krekt oeren foar har heul ferwachte earste dei fan skoalle. Rose hie har hiele libben moedich fochten tsjin in seldsume hertoanfal en hie meardere operaasjes ûndergien om it defekt oan te pakken. Nettsjinsteande de hope fan har famylje op in suksesfolle operaasje, krige Rose komplikaasjes nei har lêste operaasje, wat late ta in slimme ynfeksje en bloeden. Nettsjinsteande de bêste ynspanningen fan medysk personiel krige Rose net genôch soerstof foar har harsens en it libbensstipe moast stopset wurde. Rose stie bekend om har libbene en mislike persoanlikheid, wêrtroch't in bliuwende yndruk op degenen dy't se tsjinkaam. Har âlden, Katie O'Leary-Hall en Sue O'Leary-Hall, diele oantinkens oan har leafste dochter en binne in fundraiser begûn om bewust te meitsjen oer har tastân.

Rose O'Leary-Hall waard diagnostisearre mei in ûnderbrutsen aortabôge, in betingst dy't mar ien op 50,000 minsken beynfloedet, tidens de 20-wiken scan fan har mem. Dizze tastân komt foar as de primêre arterij fan it hert, de aorta, net folslein ûntwikkelt. Nettsjinsteande it ûndergean fan de Norwood-proseduere op mar trije dagen âld yn in besykjen om in nije aorta te bouwen, stie Rose oanhâldende útdagings mei har hert. Se hie twa ekstra operaasjes, mar in folsleine reparaasje koe net berikt wurde. De âlden fan Rose hienen hope op in tredde sjirurgy, in biventrikulêre reparaasje, om't se yn 't earstoan goed like te dwaan, mar har sûnens begon de lêste moannen te ferfallen.

Nei de lêste sjirurgy ûnderfûn Rose komplikaasjes, ynklusyf in ynfeksje fan 'e binnenkant fan it hert neamd endokarditis. Dit resultearre yn swiere bloeden, wêrtroch Rose in wichtige hoemannichte bloed ferlies. Nettsjinsteande medyske yntervinsjes fergrutte Rose's tastân, en se stoar úteinlik troch gebrek oan soerstof yn har harsens. Har âlden beskriuwe har as in geastich en leafdefol bern, fol mei ûnheil en goedens. Se hie aspiraasjes om dokter te wurden en liet in bliuwende ynfloed op dejingen dy't har wisten.

Om it oantinken fan Rose te earjen en it bewustwêzen fan har tastân te ferheegjen, hawwe har âlden in fundraiser begûn dy't al mear as £ 5,000 opsmiten hat. Se hoopje te foarkommen dat oare famyljes in soartgelikense ferlies ûnderfine en de libbene geast fan Rose yn 'e herten hâlde fan dyjingen dy't se oanrekke.

Definysjes:

- Underbrutsen aortabôge: In seldsum oanberne hertdefekt wêrby't de aorta, de primêre arterij fan it hert, net folslein foarme is.

- Endokarditis: Ynfeksje fan 'e binnenkant fan it hert.

- Norwood-proseduere: In sjirurgyske proseduere dy't brûkt wurdt om spesifike oanberne hertdefekten te behanneljen by pasgeborenen.

boarnen:

- Yorkshire Live artikel troch Katie O'Leary-Hall

- Medyske definysjes fan medical-dictionary.thefreedictionary.com