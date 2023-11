Nij SpaceX Starship Vehicle klear foar lansearring as SpaceX stribbet nei ferhege test-flechtkadens

Romte-entûsjasters kinne wat hawwe om nei út te sjen nei dit fekânsjeseizoen, om't SpaceX har taret op de lansearring fan har tredde Starship-auto. Elon Musk, de oprjochter en CEO fan SpaceX, kundige op X (earder bekend as Twitter) oan dat it auto klear wêze moat om te fleanen yn 'e kommende 3 oant 4 wiken, mooglik foar Kryst. De lansearring sil lykwols noch ôfhingje fan it befeiligjen fan in lansearringslisinsje fan 'e US Federal Aviation Administration (FAA), dy't op it stuit de útkomst fan' e twadde testflecht fan Starship ûndersiket.

Tidens de twadde testflecht wie it doel om it boppeste poadium fan Starship te stjoeren op in trajekt om de ierde foar in plons yn 'e Stille Oseaan. Spitigernôch kaam de missy te betiid oan in ein troch in "snelle net-plande demontage" fan it ambacht. Derneist bruts Starship's Super Heavy earste etappe, dat soe weromkomme foar in plonsdown yn 'e Golf fan Meksiko, ek útinoar yn' e loft. Nettsjinsteande dizze tsjinslaggen berikte de flecht wat wichtige mylpealen, ynklusyf in suksesfolle poadiumskieding dy't net yn 'e foarige testflecht waard berikt. Dizze foarútgong jout oan dat SpaceX leart fan elke lansearring en de algemiene prestaasjes ferbetterje.

SpaceX hat nau gearwurke mei de FAA om te foldwaan oan nedige regeljouwing en feiligenseasken. Foar SpaceX's foarige Starship-lansearring duorre it ferskate moannen foar de FAA om de lansearringslisinsje te jaan, om't se in ûndersyk diene nei de eksploazje en foltôge feiligens- en miljeu-evaluaasjes. Hoewol it ûndersyk foar de lêste testflecht krekt begon is, wurdt ferwachte dat it proses streamlineder wurdt, sjoen de foarútgong makke tusken de earste en twadde flechten.

Om te foldwaan oan 'e groeiende easken fan har ambisjeuze testprogramma, fergruttet SpaceX produksje. Musk neamde dat trije Starship-auto's op it stuit yn har lêste fazen fan produksje binne by SpaceX's Starbase-foarsjenning. Dit suggerearret dat SpaceX beweecht nei in ferhege test-flechtkadens, mei as doel it gat tusken takomstige Starship-lansaasjes te ferkoartjen.

Wylst de startdatum foar it tredde Starship-auto ûnwis bliuwt yn ôfwachting fan FAA-goedkarring, wachtsje romte-entûsjasters grif op de folgjende update fan SpaceX. Mei elke lansearring drukt SpaceX de grinzen fan romteferkenning en set it poadium foar in nij tiidrek fan romtereizen.

