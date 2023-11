Is in ferfolch op Nier: Automata on the Horizon?

Fans fan 'e kritysk priizge aksje RPG, Nier: Automata, wachte grif op nijs fan in ferfolch. Wylst de gamingmienskip hoopfol wie op in drege release, liket it derop dat se wat langer moatte wachtsje. Neffens Square Enix-produsint Yosuke Saito hat it ûntwikkelteam plannen foar in nije yngong yn 'e Nier-searje, mar it sil net gau wêze. Yn in resint ynterview by it Koreaanske spielevenemint G-STAR 2023 befêstige Saito dat in ferfolch op 'e hoarizon is, mar beklamme dat har fokus op it stuit is op in oar projekt.

De orizjinele Nier: Automata, útbrocht yn 2017, krige wiidferspraat lof foar syn prachtige fisuele en unike fjochtsmeganika. It ferkeapjen fan in yndrukwekkende 7.5 miljoen eksimplaren, waard it gau in breakout-hit foar Square Enix. Sûnt dy tiid hat it spultsje syn universum útwreide mei crossover-eveneminten, promoasjes en sels in anime-oanpassing. Lykwols, nettsjinsteande syn súkses, fans hawwe noch gjin befêstiging krigen fan in nij haadline ferfolch.

Tidens it ynterview erkende Saito de útdaging om it monumintale súkses fan Nier: Automata te replikearjen. Wylst hy optimisme útsprutsen oer de takomst fan 'e searje, erkende hy ek de muoite om de prestaasjes fan it orizjineel te oertsjûgjen. Dit sentimint waard echo troch Nier-haad Yoko Taro, dy't stelde dat it berikken fan itselde nivo fan ferkeapsukses "folslein ûnmooglik" soe wêze.

Hoewol't spesifikaasjes oer it kommende Nier-spiel amper binne, kinne fans treast nimme yn it feit dat de leafste searje sil trochgean te ûntwikkeljen. Yn 'e tuskentiid wurkje Saito en Taro ûnfermindere oan in apart projekt dat se hoopje te ûntbleate yn 2024. Wylst details bliuwe ûnder wraps, is de ferwachting om har oankommende oankundiging taastber.

Ta beslút, wylst in direkte ferfolch op Nier: Automata miskien net yn 'e heine takomst komt, kinne fans der wis fan wêze dat de Nier-searje sil trochsette. De passy en kreativiteit fan it ûntwikkelteam, tegearre mei de tawijde fanbase, soargje derfoar dat de folgjende ôflevering it wachtsjen wurdich is.

FAQ

1. Komt der in ferfolch op Nier: Automata?

Ja, Square Enix hat befêstige dat in ferfolch yn 'e wurken is. De releasedatum is lykwols noch net bekend makke.

2. Wannear kinne wy ​​ferwachtsje mear ynformaasje oer de nije Nier spultsje?

Square Enix hat oanjûn dat se hoopje mear details te dielen oer it kommende Nier-spiel ienris yn 2024. Hâld in each foar offisjele oankundigingen en updates.

3. Sil it nije spultsje libje oant it súkses fan Nier: Automata?

De ûntwikkelders hawwe de útdaging erkend om it monumintale súkses fan it orizjinele spultsje te oerwinnen. Wylst se optimistysk binne oer de takomst fan 'e searje, kin it berikken fan itselde nivo fan ferkeap lestich wêze. Dochs kinne fans in weardige oanfolling ferwachtsje oan it Nier-universum.