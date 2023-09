Sony hat hannelsmerken registrearre foar de nammen PlayStation 6 oant 10 yn Japan, wat har lange termynplannen foar takomstige konsoles oanjaan. Dizze beweging soarget derfoar dat gjinien oars dizze nammen brûke kin. Hoewol dit net betsjuttet dat de PlayStation 6 driigjend is, om't Sony jierren foar har frijlitting faak konsolenammen registrearret, jout it ynsjoch yn har takomstige yntinsjes.

Op grûn fan eardere frijlittingspatroanen, oannommen fan in gap fan sân jier tusken konsole-generaasjes, soe de PlayStation 6 mooglik wurde frijlitten yn 2027. Microsoft foarsei in 2028-release foar de PlayStation 6 tidens in resinte FC-rjochtsaak. It is ek wierskynlik dat takomstige konsole-generaasjes langer kinne duorje om frij te litten, sjoen de problemen fan supply chain ûnderfûn oan it begjin fan 'e hjoeddeistige generaasje. Dit soe oerienkomme mei in lansearringsdatum fan 2028.

As wy fierder foarút sjogge, kin de PlayStation 7 mooglik yn 2035 frijlitten wurde, de PlayStation 8 yn 2042, de PlayStation 9 yn 2049, en de PlayStation 10 yn 2056. It is lykwols wichtich om te notearjen dat tradisjonele, fysike konsoles dêrtroch miskien net bestean punt. De gaming-yndustry sil wierskynlik ferhúzje nei streamingplatfoarms as noch mear avansearre technologyen, lykas firtuele realiteit of augmented reality.

Wylst it takomstige technologylânskip ûnwis bliuwt, is ien ding dat wierskynlik sil trochgean de frijlitting fan spultsjes dy't miskien bugs of problemen hawwe by lansearring. Derneist sil de konsole-rivaliteit tusken PlayStation en Xbox wierskynlik oanhâlde, mei fans dy't hertstochtlik har foarkarsmerk stypje.

