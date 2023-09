Sony ûntbleatet BURANO, in nije CineAlta Digital Cinema Camera

Sony hat koartlyn har lêste digitale bioskoopkamera oankundige, de BURANO. Dizze nije kamera hat in yndrukwekkende 8.6K folslein frame CMOS-sensor, autofocus-mooglikheden, fariabele elektroanyske ND, en ôfbyldingstabilisaasje yn it lichem. It hat ek in dûbele native ISO fan 800 en 320, wêrtroch it alsidich is yn ferskate ljochtomstannichheden. De BURANO is ynsteld om te begjinnen mei ferstjoeren yn 'e maitiid fan 2024, mei in priiskaartsje fan $ 25,000 USD.

Ien fan 'e opfallende skaaimerken fan' e BURANO is syn Variable ND-filter en yn-body-ôfbyldingsstabilisaasje, wêrtroch it de earste digitale bioskoopkamera fan 'e wrâld is mei beide funksjes kombineare yn ien lichem. Dit soarget foar filmmakkers mei ferhege fleksibiliteit en gemak by it fêstlizzen fan har foto's. Derneist hat de kamera rappe hybride autofokus en ûnderwerpherkenning oandreaun troch AI-ferwurking as brûkt mei E-mount-lenzen.

De BURANO is yn it foarste plak rjochte op mids oant hege eigners / operators dy't ree binne om mear dan $ 20,000 te ynvestearjen foar in digitale bioskoopkamera. It wurdt ferwachte dat se brûkt wurde yn ferskate produksjes, lykas dokumintêres, bedriuwsfideo's, muzykfideo's, wildlife en natuerfilmjen, en as in populêre B-kamera-opsje neist de Sony VENICE 2.

De kamera nimt syn namme fan it lytse eilân Burano yn 'e Venetian Lagoon, Itaalje. Dizze namme waard keazen om in ferbining te meitsjen mei Feneesje en symbolisearje de mooglikheden fan 'e kamera. Burano is bekend om syn kantwurk en felkleurige huzen.

Wat byldkwaliteit oanbelanget, toant de BURANO yndrukwekkende prestaasjes. It hat in nije 8.6K folslein frame CMOS-sensor, fergelykber mei dy fûn yn 'e VENICE 2-kamera. It biedt 16 stops fan dynamysk berik, mei leech lûd en gefoelichheid foar situaasjes mei leech ljocht. De sensor stipet ek Dual Base ISO's fan 800 en 3200.

Wat it opnimmen fan codecs oanbelanget, biedt de BURANO ferskate opsjes lykas X-OCN LT, XAVC H, en XAVC. It is yn steat om X-OCN-bestannen yntern op te nimmen sûnder de needsaak foar in eksterne recorder. X-OCN LT leveret lytsere triemgrutte, wylst de kwaliteit en fleksibiliteit fan 16-bit Lineêre bestannen behâldt.

Oer it algemien is de Sony BURANO in krêftige digitale bioskoopkamera dy't útsûnderlike byldkwaliteit en avansearre funksjes leveret. It is ûntworpen om te foldwaan oan 'e behoeften fan profesjonele filmmakkers en wurdt ferwachte dat se har mark yn' e sektor meitsje.

boarnen:

- Produktoankundiging fan Sony BURANO

- Venetië Travel Itaalje: It kleurrike eilân Burano