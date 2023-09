PlayStation 5 Console Bundles Untfange in priisbesuniging fan $ 50 yn 'e FS

Sony hat in reduksje fan $ 50 oankundige yn 'e priis fan PlayStation 5-konsolebundels yn' e Feriene Steaten. De Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5-bondel is fermindere fan $ 539.99 nei $ 489.99, mei dit oanbod online te krijen by PlayStation Direct oant 30 septimber. Derneist biede retailers lykas Best Buy en Walmart ek deselde bondel oan foar $ 489. De bondel Final Fantasy 16 en Horizon Forbidden West-bondel hawwe ek $ 50 koarting krigen, te krijen by Walmart en Best Buy.

Foar belangstellenden biedt GameStop op it stuit in koarting fan $ 50 op selekteare PS5's by winkeljen yn 'e winkel oant 9.29.23. It is de muoite wurdich op te merken dat de PS5-koartingen yn 'e FS minder agressyf west hawwe yn ferliking mei Jeropa, wêr't Sony koartlyn twa priispromoasjes yn safolle moannen hat útfierd. Dizze promoasjes omfette in reduksje fan £ 75 / € 100 op 'e kosten fan it standert PS5-model.

Ferline wike ferhege Sony de prizen fan PlayStation Plus-abonneminten mei maksimaal 35%. Dizze priisferheging hat ynfloed op de 12-moanne abonnemintsplannen foar de Essential, Extra, en Premium-tiers fan 'e tsjinst, mei prizen dy't tanimme mei $ 20- $ 40 / £ 10- £ 20 / € 12- € 32 ôfhinklik fan it keazen lidmaatskipsplan.

It moat neamd wurde dat in betroubere leaker guon fan 'e spultsjes iepenbiere hat dy't dizze moanne sille wurde tafoege oan' e PlayStation Plus Game Catalog.

boarnen:

- PlayStation 5: PlayStation 5 konsole bondels binne fermindere mei $ 50 yn 'e Feriene Steaten.

- Sony Interactive Entertainment: It bedriuw dat ferantwurdlik is foar it PlayStation-merk.

- Call of Duty: Modern Warfare: In populêr fideospultsje yn 'e Call of Duty-franchise.

- Final Fantasy XVI: De kommende ôflevering yn 'e Final Fantasy-spultsjesearje.

- Horizon Forbidden West: In oankommende aksje-rolspultsje ûntwikkele troch Guerrilla Games.

- PlayStation: In gamingplatfoarm ûntwikkele troch Sony.

- PlayStation Plus: In abonnemintstsjinst dy't tagong jout ta online multiplayer en fergese spultsjes.