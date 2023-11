Nij artikel: potinsjele problemen mei de Pixel 8 Pro Display

Ferskate Pixel 8 Pro-eigners hawwe koartlyn rûne bulten ûntdutsen op it skerm fan har apparaat. Dizze bulten, lizzend op ferskate plakken op it 6.7-inch OLED-paniel, lykje it resultaat te wêzen fan druk fan 'e ûnderkant fan it apparaat. Wylst it Gorilla Glass Victus 2-dekselglês net beynfloede bliuwt, binne d'r soargen dat dizze ynspringen mei de tiid fergrieme kinne en it display mooglik beskeadigje.

Teardowns fan 'e Pixel 8 Pro suggerearje dat bepaalde komponinten druk kinne útoefenje op it skerm fan ûnderen, wylst it fabrikaazjeproses sels ek in rol kin spylje by it meitsjen fan dizze ynspringen. It is lykwols wichtich om te notearjen dat dizze bulten op it stuit gjin ynfloed hawwe op de touchfunksjonaliteit of ôfbyldingskwaliteit fan it apparaat. Se binne oer it generaal net sichtber, útsein as se besjoen wurde út spesifike hoeken en ûnder optimale ljochtomstannichheden.

Ofbyldings dield troch meardere eigners op in mienskip thread litte sjen dat de bulten konsekwint ferskine lâns de boppeste râne fan it skerm. D'r binne twa terpen links fan 'e front-facing kamera, in oare nei rjochts, en ekstra bulten lâns de linker en rjochter rânen, tichtby de perimeter.

Wylst d'r in protte rapporten west hawwe fan dizze ôfwikingen op it skerm, is it net wis oft dit probleem wiidferspraat of isolearre is. Guon brûkers hawwe Google al berikt foar ferfanging fan apparaten, hoewol it moat wurde opmurken dat sels de ferfangende apparaten wurde beynfloede troch itselde probleem. Oaren pleite foar in útwreide garânsje yn gefal it probleem oanhâldt of fergruttet oer de tiid.

It is wichtich om dizze situaasje te kontrolearjen en bywurke te bliuwen mei alle offisjele oankundigingen fan Google oangeande it displayprobleem fan 'e Pixel 8 Pro.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wat binne de rûne bulten op it Pixel 8 Pro-skerm?

A: Dizze bulten binne ynspringen dy't binne ferskynd op it 6.7-inch OLED-paniel. Se binne it gefolch fan druk fan ûnder it apparaat.

F: Binne de bulten ynfloed op de funksjonaliteit of byldkwaliteit fan it apparaat?

A: Op it stuit is d'r gjin ynfloed op touchfunksjonaliteit of ôfbyldingskwaliteit. De bulten binne net maklik sichtber, útsein as se sjoen wurde út spesifike hoeken en ûnder optimale ljochtomstannichheden.

F: Binne de bulten in wiidferspraat probleem?

A: Wylst d'r in protte rapporten west hawwe fan dizze ôfwikingen op it skerm, is it ûndúdlik oft dit probleem wiidferspraat of isolearre is.

F: Kin Google troffen apparaten ferfange?

A: Guon brûkers hawwe Google berikt foar ferfanging fan apparaten, mar it is wichtich om te notearjen dat sels de ferfangende apparaten kinne wurde beynfloede troch itselde probleem.

F: Is in útwreide garânsje beskikber foar dit probleem?

A: Guon brûkers easkje in útwreide garânsje yn gefal dit probleem oanhâldt of fergruttet oer de tiid. Offisjele oankundigingen fan Google oangeande dizze saak wurde ferwachte.