SignalRGB, Intel en Skytech Gaming wurkje gear om in unike 3D-printe Starfield Gaming PC fuort te jaan

SignalRGB, yn gearwurking mei Intel en Skytech Gaming, hat in spesjale giveaway oankundige fan in ien-of-a-soarte 3D printe Starfield Gaming PC. Dizze útsûnderlike gaming-PC is ûntworpen om te lykjen op it uterlik en funksjonaliteit fan ien fan Starfield's romteskipkontrôlepanielen, en biedt in immersive gamingûnderfining.

De PC toant yntegreare RGB-stipe mei Starfield fia de SignalRGB-applikaasje, it ferbetterjen fan de fisuele berop en oanpassingsopsjes foar gamers. It systeem is foarsjoen fan top-of-the-line komponinten, ynklusyf de hege prestaasjes Core i7-13700K CPU en de krêftige Radeon RX 7900 XTX GPU fan AMD.

Mei in oanpast 3D-printe chassis hat de Starfield Gaming PC in opfallend Starfield-tema kontrôlepaniel oan 'e foarkant, fersterke troch metalen peallen. It kontrôlepaniel hat in grut display foar it kontrolearjen fan de sensors fan 'e PC, lykas temperatueren en kloksnelheden. Derneist binne d'r fiif knoppen oan 'e kant dy't kleur feroarje troch RGB-ferljochting om te fertsjintwurdigjen en te reagearjen op kontrôles foar machtferdieling fan skip yn it spultsje.

De ûnderkant fan it kontrôlepaniel befettet twa wizige Stream Decks mei spesjale knoppen en ikoanen dy't korrespondearjende skipfunksjes fertsjintwurdigje. It omfettet ek USB Type-A- en Type-C-poarten, lykas knoppen foar it opnij starte en begjinne fan 'e PC. Efter it kontrôlepaniel binne de systeemkomponinten ûnderbrocht yn in kompakte Mini-ITX-omjouwing.

De folsleine systeemspesifikaasjes omfetsje in Core i7 13700K Raptor Lake CPU, Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 GPU, 32GB DDR5-ûnthâld, in 1TB SSD, 850W SFX-voeding, 280mm AIO floeibere koeler, en in B750 ITX-moederbord. Mei dizze krêftige opset is de 3D-printe Starfield-rig yn steat om Starfield te rinnen mei hege frame-snelheden.

De giveaway is op it stuit live en sil de kommende 43 dagen trochgean. Ynteressearre dielnimmers hawwe de mooglikheid om yn te gean foar in kâns om te winnen dizze unike Starfield Gaming PC.

