Julia Joung: Fan gean nei biology

Julia Joung, ien fan MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35, belibbe sawol reliëf as in nij fûn passy doe't se tsjûge wie fan in AI-nederlaag ien fan 'e bêste Go-spilers yn 'e wrâld. Nei't se har bernetiid yn Taiwan trochbrocht hat mei it behearskjen fan it spultsje, hie Joung altyd oan Go tocht as in ûnoplosber probleem. Se ûntduts lykwols dat biology in noch gruttere útdaging foarmet.

Tidens har undergraduate ûndersyk yn in neuroscience lab oan de Stanford University, Joung observearre ûngewoane gedrach yn harsens sellen neamd astrocytes. Dit yntrigearre har en joech har fassinaasje mei biology. Se gie har reis troch troch mei te dwaan oan it laboratoarium fan gen-bewurkingsekspert Feng Zhang oan it Broad Institute yn Cambridge, Massachusetts. Dêr dûke se yn "screening op genoomskaal", mei help fan ark lykas CRISPR om elk fan 'e 20,000 genen yn it minsklik genoom te feroarjen om har effekten te begripen.

Joung's doel wie om genetysk screening oan te passen op eigentlike harsensellen lykas astrocyten, dy't lestich binne te generearjen yn it laboratoarium. Troch de ynfloed fan ferskate transkripsjefaktoaren op stamsellen te ferkennen, wie se fan doel te begripen hoe't se selidentiteit bepale. Har enkête resultearre yn in "atlas" dy't de ynfloed fan yndividuele transkripsjefaktoaren toant. It ultime doel is de mooglikheid te hawwen om elk seltype op in kontroleare manier te generearjen, wat tapassingen kinne hawwe yn drugstesten en therapeutyske foarútgong.

Hoewol't de skaal fan genetyske screening wiidweidich is, dy't gearwurking en substansjele middels fereasket, bliuwt Joung ynsette foar it befoarderjen fan it fjild. Har hjoeddeistige wurk by it Whitehead Institute rjochtet him op it begripen fan it proses fan proteïnesynteze binnen sellen. Joung wurdt dreaun troch de nea einigjende djipte fan mooglikheden dy't biology biedt en bliuwt ynnovative ark te ûntwikkeljen om fûnemintele fragen te beantwurdzjen.

De reis fan Julia Joung fan it behearskjen fan Go nei it ferkennen fan de mystearjes fan 'e biology is in foarbyld fan har nijsgjirrigens en tawijing om grinzen te ferleegjen. Wylst se djipper dûkt yn 'e kompleksiteiten fan wittenskiplik ûndersyk, belooft har wurk nije ynsjoch te ûntdekken dy't de takomst fan medisinen en technology kinne foarmje.

Boarnen: MIT Technology Review