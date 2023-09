iOS 17: Hoe wachtwurden te dielen op iPhone mei iCloud Keychain

Apple yntroduseart in grutte ferbettering foar iCloud Keychain mei iOS 17, wêrtroch brûkers referinsjes naadloos mei elkenien kinne diele. De nije funksje, bekend as "Famylje Wachtwurden," stelt brûkers yn steat om wachtwurden en wachtwurden te dielen mei in groep fertroude kontakten. Dizze funksje is end-to-end fersifere en makket it dielen fan wachtwurden makliker en feiliger.

Om wachtwurden te dielen op in iPhone mei iOS 17, folgje dizze stappen:

Iepenje de ynstellings app Swipe nei ûnderen en tik op Wachtwurden Kies ûnder de seksje Famyljewachtwurden "Begin" Foegje minsken ta oan jo dielde wachtwurdgroep (harren iPhone moat ek op iOS 17 wêze) Selektearje de wachtwurden of wachtwurden dy't jo diele wolle Tap "Ferpleatse" yn 'e hoek rjochts boppe Stjoer in berjocht nei de persoan/minsken mei wa't jo wachtwurden diele

It is mooglik om meardere dielde wachtwurdgroepen yn te stellen, wêrtroch mear fleksibiliteit en gemak mooglik is. D'r is lykwols in nuvere by it wiskjen fan dielde wachtwurden. Se wurde ferpleatst nei in resint wiske map, dy't nei 30 dagen automatysk wiske wurdt. As jo ​​​​in dield wachtwurd wiskje wolle, mar it yn jo eigen wachtwurden hâlde, kinne jo it weromhelje troch op it wachtwurd te tikken yn 'e map Koartlyn wiske en te selektearjen "Herstel nei myn wachtwurden."

Dielde wachtwurden oer Apple-apparaten ferbetterje it gemak fan iCloud Keychain en meitsje it in mear kompetitive opsje yn ferliking mei betelle wachtwurdbehearders. Dizze nije mooglikheid yn iOS 17 bringt tafoege veelzijdigheid en feiligens foar dielen fan wachtwurden. Binne jo optein oer dizze nije funksje?

