Riot Games updates Valorant Competitive Mode Map Rotation foar septimber 2023

Riot Games hat wat feroaringen makke oan 'e kaartrotaasje yn har earste-persoan helden-shooter, Valorant. Yn in poging om ferskaat oan te bieden en behearsking te behâlden, hat Riot besletten om te operearjen mei in totaal fan sân kaarten yn it spul. It beslút kaam nei gearwurking mei it eigen esportsteam, ûndersiken fan spilers en rieplachtsjen fan profesjonele organisaasjes.

Mei de tafoeging fan 'e lêste kaart, Sunset, hat Riot Games twa âldere kaarten útwiksele, Fracture en Pearl, om romte te meitsjen foar de nije Los Angeles-basearre kaart. De kompetitive en unrated wachtrijen yn Valorant hawwe wurke mei sân kaarten, en dizze rotaasje soarget derfoar dat spilers in ferskaat seleksje hawwe om út te kiezen.

De hjoeddeistige kaartrotaasje foar septimber 2023 yn 'e kompetitive modus fan Valorant omfettet Ascent, Bind, Breeze, Haven, Lotus, Split, en de koartlyn tafoege Sunset. Dizze kaarten biede ferskate gameplay-ûnderfinings, en stimulearje spilers om nije hoeken, opstellingen en strategyen te ferkennen.

Sunset is de tsiende kaart fan Valorant en hat twa siden en trije banen, wêrtroch it ien fan 'e mear tradisjonele kaarten yn it spul is. It yntroduseart ek in unyk elemint: in meganyske doar tusken B Market en Mid Courtyard, dy't tagonklik wurde kin troch in switch oan 'e kant fan' e Market te draaien. Wylst sletten, de doar is ûntrochsichtich, mar spilers kinne skea en úteinlik ferneatigje it, permanint iepenjen it foar de rest fan 'e ronde.

Riot Games is fan doel in lykwicht te meitsjen tusken ferskaat en bekendheid yn 'e kaartrotaasje, en soarget derfoar dat spilers har feardigens kinne trochgean mei har feardigens, wylst se ek genietsje fan frisse útdagings. Valorant bliuwt te ûntwikkeljen, en spilers kinne útsjen nei takomstige updates en tafoegings oan it spul.

Definysjes:

- Valorant: Riot Games' earste-persoan helden-shooter-spultsje.

- Kaartrotaasje: De seleksje en folchoarder fan kaarten beskikber foar gameplay yn in bepaalde perioade.

- Kompetitive modus: In spielmodus wêryn spilers tsjin elkoar steane yn in mear strukturearre en regele omjouwing, typysk foar ranglist of toernoaidoelen.

