Nije oanbiedingen op Apple MacBook en MacBook Pro-modellen te krijen op Amazon Kanada

As jo ​​​​op 'e merke binne foar in nije Apple MacBook of MacBook Pro, dan hawwe jo gelok. Amazon Kanada hat koartlyn in nije ronde oanbiedingen ûntbleate, en biedt substansjele koartingen op selekteare modellen. Oft jo in studint, profesjonele of tech-entûsjast binne, dit is in kâns om te beskôgjen.

Ien fan 'e opfallende oanbiedingen is de Apple 2022 MacBook Pro mei de heul ferwachte M2-chip en in 13-inch Retina Display. Dizze krêftige en slanke laptop is op it stuit beskikber foar mar $ 1,399, en besparret jo in substansjele 18% koarting op 'e orizjinele priis.

In oare opmerklike deal is de Apple 2021 MacBook Pro mei in 16-inch display en in yndrukwekkende Apple M1 Max-chip. Priis op $ 3,299, kinne jo in signifikante 25% besparje op dit fernijende apparaat, kompleet mei in 10-kearn CPU.

Foar dyjingen dy't mear betelbere opsjes sykje, binne de Apple 2020 MacBook Pro- en MacBook Air-modellen ek te krijen tsjin koarting. De 2020 MacBook Pro, foarsjoen fan de Apple M1 Chip, kin fan jo wêze foar mar $ 1,442, en biedt in koarting fan 26%. Underwilens is de lichtgewicht en draachbere 2020 MacBook Air, mei de Apple M1 Chip en in prachtige 13-inch Retina Display, op it stuit priis op $ 1,484, wat jo 10% besparje op 'e reguliere kosten.

Dit binne mar in pear foarbylden fan 'e fantastyske oanbiedingen te krijen op Amazon Kanada foar Apple MacBook en MacBook Pro-modellen. Besykje de webside fan Amazon Kanada om troch de folsleine seleksje te blêdzjen en te profitearjen fan dizze oanbiedingen yn beheinde tiid.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Kin ik fertrouwe op de prizen en deals oanbean op Amazon Kanada?

Ja, Amazon Kanada is in renommearre online merk bekend om syn konkurrearjende prizen en betroubere deals. It is lykwols altyd in goed idee om prizen te fergelykjen oer meardere platfoarms om te soargjen dat jo de bêste mooglike deal krije.

2. Binne dizze deals beskikber foar in beheinde tiid allinne?

Ja, dizze deals binne typysk tiidbeheind, dus it is oan te rieden om se sa gau mooglik te profitearjen. Hâld der rekken mei dat beskikberens kin fariearje, dus kontrolearje de produktlisting foar de meast aktuele ynformaasje.

3. Binne dizze Apple MacBook en MacBook Pro modellen de lêste ferzjes beskikber?

De modellen neamd yn 'e oanbiedingen kinne sawol de lêste releases as foarige generaasjes omfetsje. It is essensjeel om de produktbeskriuwingen soarchfâldich te lêzen om de krekte spesifikaasjes te bepalen fan it apparaat wêryn jo ynteressearre binne.

boarnen:

- Amazon Kanada