Warzone Expert ûntbleatet oermacht taheaksel perfekt tsjin kampers en brûkers fan Riot Shield

Warzone-ekspert en ynhâldskepper, Metaphor, hat koartlyn in ûnderbrûkte, mar heul effektive taheaksel ûntdutsen dy't perfekt is foar it tsjingean fan kampeerders en Riot Shield-brûkers. De taheaksel yn kwestje is de KL40-M2 Drill underreel taheaksel, dat kin wurde útrist op de Kastov 762 wapen.

Yn in resint eksperimint ûntduts Metaphor dat de KL40-M2 taheaksel ferrassend oermacht is. It funksjonearret yn essinsje as in Drill Charge-launcher, wêrtroch spilers maksimaal 7 Drill Charges kinne sjitte tsjin fijannen wylst se it wapen brûke. Dit jout spilers de mooglikheid om de Drill Charges te "spamjen", wêrtroch it in ekstreem formidabel ark is yn 'e striid.

Ien fan 'e grutte foardielen fan it brûken fan dizze taheaksel is syn kompatibiliteit mei de Fast Hands Perk, wêrtroch't rappe herladen fan 'e Drill Charge-launcher mooglik makket. Dit stelt spilers yn steat om de ladingen rap ôf te sjitten, wêrtroch wichtige skea feroarsaakje en potensjeel hiele gebouwen delhelje.

Boppedat leveret de KL40-M2-bylage ek recoil-stabilisaasje, wêrtroch it in goed rûne taheaksel is dy't sawol offensive as definsive mooglikheden ferbettert. Metaphor is fan betinken dat dizze taheaksel net allinich in nijichheid is, mar earder in folslein libbensfetbere opsje foar Warzone-spilers dy't sykje om har loadouts te wikseljen.

Fierder bewiist dizze taheaksel benammen effektyf tsjin Riot Shield-brûkers en dyjingen dy't kampearje yn gebouwen. Syn fermogen om meardere Drill Charges te fjoer kinne spilers te brekken troch Riot Shield ferdigeningswurken en spoel út campers út harren ûnderdûkers.

Metaphor rekommandearret sterk oan dat spilers dizze taheaksel besykje, om't it de dynamyk fan gameplay drastysk kin feroarje. Om de KL40-M2-bylage te ûntsluten, moatte spilers fijânspilers plakke mei 10 Drill Charges, dy't relatyf fluch kinne wurde berikt op 'e Shipment 24/7-kaart yn Modern Warfare 2.

As konklúzje is de KL40-M2 Drill-underrel-befestiging ûntstien as in ûnderbrûkte, mar heul krêftige opsje foar Warzone-spilers. De mooglikheid om meardere Drill Charges te brânen makket it in weardefol ark tsjin campers en Riot Shield-brûkers. Mei de Fast Hands Perk en recoil stabilisaasje hat dizze taheaksel bewiisd in spultsje-wikseler te wêzen. Jou it in skot en belibje in nij nivo fan dominânsje op it slachfjild.

boarnen:

– Joseph Pascoulis, Dexerto Warzone Expert, 11 septimber 2023.