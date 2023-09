Besparje $ 150 op Beats By Dr. Dre Studio Pro-koptelefoan by Best Buy Kanada

Best Buy Kanada biedt op it stuit in promoasje oan op de Beats By Dr. Dre Studio Pro-koptelefoan, en biedt klanten in koarting fan $ 150. Dizze over-ear-koptelefoan hawwe Active Noise Cancelling-technology, wêrtroch brûkers ekstern lûd kinne blokkearje en har ûnderdompelje yn har muzyk- of audio-ûnderfining. De koptelefoanen hawwe ek in Transparency Mode, wêrtroch brûkers omjouwingslûd kinne hearre as nedich.

Njonken har lûd-annulearjende mooglikheden biede de Beats By Dr. Dre Studio Pro-koptelefoan oant 40 oeren draadloze harktiid. Se binne kompatibel mei ferskate apparaten, ynklusyf smartphones, tablets, en kompjûters, tank oan Bluetooth, USB-C, en 3.5mm analoge ynfier ferbining opsjes.

Earder priis op $ 469.99, binne de koptelefoanen op it stuit beskikber foar $ 319.99 by Best Buy Kanada. Dizze koarting makket it in oantreklike kâns foar partikulieren dy't sykje om har koptelefoan te upgrade en genietsje fan audio fan hege kwaliteit.

Best Buy Kanada's Top Deals foar de wike fan 8 septimber oant 14 septimber hawwe ferskate oare oanloklike koartingen. Dizze omfetsje besparring op tv's, gaming-aksessoires, laptops, smartwatches, en mear. Guon opfallende oanbiedingen omfetsje de Toshiba 55-inch 4K UHD HDR LED Fire Smart TV foar $ 449.99 (besparje $ 200) en de ASUS ROG Strix Gaming PC foar $ 999.99 (besparje $ 600).

Soargje derfoar dat jo de webside fan Best Buy Kanada besykje om alle Top Deals dizze wike te ferkennen.

