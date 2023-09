Krij in $ 10 koarting op 'e PC Ferzje fan Mortal Kombat 1

Jo kinne besparje wat jild by it keapjen fan de PC ferzje fan Mortal Kombat 1. Winkeliers lykas Newegg en Green Man Gaming biede in $ 10 koarting op foarbestellingen foar de Windows PC fia Steam ferzje fan it spul.

Fier by Newegg gewoan de koade PPXDSEP yn by de kassa om in priisreduksje fan 15% te sjen. As jo ​​leaver winkelje op Green Man Gaming, jo net iens nedich in koarting koade; de $ 10 koarting is al beskikber. Boppedat biedt Green Man Gaming ek 15% koarting op 'e premium edysje fan it spul, dy't betide tagong, kosmetika yn it spultsje en faluta omfettet.

Spitigernôch hat NetherRealm Studios, de ûntwikkelder fan it spultsje, net befêstige oft Mortal Kombat 1 te krijen sil wêze op Steam Deck by lansearring. Nettsjinsteande it apparaat dat jo brûke om it spultsje te spyljen, soargje der lykwols foar dat jo genôch opslachromte hawwe, om't it in heulende 100 GB fereasket. Dit is yn oerienstimming mei de trend fan tanimmende spultsje ynstallaasje maten.

Dus, as jo in PC-gamer binne en in fan fan 'e Mortal Kombat-franchise, mis dizze koartingen net. Pak jo eksimplaar fan Mortal Kombat 1 en meitsje jo klear foar in aksjefol fjochtsûnderfining.

Definysjes:

- Foarbestelling: it pleatsen fan in bestelling foar in item foardat it offisjeel wurdt frijjûn of beskikber foar oankeap.

- Koartingskoade: in koade dy't kin wurde ynfierd by in oankeap om in priisreduksje te krijen.

- Kosmetika yn it spultsje: firtuele items as ferbetterings dy't it uterlik fan karakters of objekten yn in fideospultsje feroarje.

- Faluta: firtuele faluta brûkt yn in spultsje om items of upgrades te keapjen.

boarnen:

- Gjin URL's beskikber foar it boarneartikel.