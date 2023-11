Wylst de Samsung T5 Evo draachbere SSD's noch moatte meitsje harren debút yn 'e Amerikaanske merk, resinte detailhannel beskikberens yn Sina hat iepenbiere in noflike ferrassing: signifikant legere prizen dan oarspronklik ferwachte. It 8TB-model, dat in foarstelde MSRP fan $ 649 droech, waard te keap sjoen op Sina's jd.com foar it lykweardich fan sawat $ 500. Dizze diskrepânsje yn prizen hat ús hope foar mear portemonneefreonlike opsjes as dizze SSD's oan 'e steat beskikber wurde.

Nei it fergelykjen fan de MSRP's en Sina-prizen foar de Samsung T5 Evo-searje, is it wichtich om te notearjen dat dizze omboude prizen miskien net direkt reflektearje wat wy kinne ferwachtsje foar US-retail beskikberens. Se leverje lykwols in nuttige benchmark foar fergeliking. Derneist, mei de oanhâldende Black Friday-ferkeap, is it ridlik te spekulearjen dat de prizen mooglik noch fierder kinne sakje.

In nijsgjirrich punt fan fergeliking is de Samsung 990 Pro 4TB, dy't lansearre mei in MSRP fan $ 354.99. Op it stuit is dizze SSD te krijen op Amazon foar mar $ 249.99, wat in signifikant gat yllustrearret tusken suggerearre en werklike prizen. Sjoen dizze trend is it oannimlik om in ferlykbere priisreduksje te ferwachtsjen foar de Samsung T5 Evo 8TB, dy't it mooglik bringt nei sawat $ 445 ynstee fan de earste $ 650.

It is dúdlik dat de foarstelde MSRP's foar de Samsung T5 Evo-searje net syngronisearje binne, foaral yn fergeliking mei draachbere SSD's fan hegere nivo's fan Samsung's eigen opstelling. Bygelyks, de Samsung SSD T7 2TB, dy't rapper prestaasjes biedt, kin al kocht wurde foar sawat $ 135. De robúste IP65-beoardiele Samsung T7 Shield 2TB is noch mear betelber foar sawat $ 120, mei it 4TB-model priis op $ 200. Dizze alternativen, útrist mei TLC NAND, prestearje de T5 Evo yn termen fan snelheid en algemiene superioriteit.

Dizze foarbylden, tegearre mei oaren, litte sjen dat Samsung en har retailpartners sille stride om it opladen fan premiumprizen foar komponinten fan legere tier te rjochtfeardigjen. Wylst de T5 Evo-searje it foardiel hat fan it leverjen fan 8TB opslach yn in kompakt en handich apparaat, sil it in lykwicht moatte fine tusken priis en prestaasjes om konsuminten te lokjen.

FAQ

F: Kinne wy ​​​​ferwachtsje dat de Samsung T5 Evo draachbere SSD's yn 'e FS fergelykber wurde priis as yn Sina?

A: De prizen waarnommen yn Sina binne net needsaaklik yndikatyf fan wat wy kinne ferwachtsje yn 'e FS. Se biede lykwols in referinsjepunt foar potinsjele priisfergelikingen.

F: Binne d'r oanhâldende deals of koartingen foar draachbere SSD's, spesifyk de Samsung T5 Evo-searje?

A: Tidens Black Friday-ferkeap is it gewoanlik om koartingen te finen op ferskate elektroanyske produkten, ynklusyf draachbere SSD's. It is de muoite wurdich in each út te hâlden foar alle deals dy't de prizen fan 'e Samsung T5 Evo-searje fierder kinne ferminderje.

F: Hokker foardielen hat de Samsung T5 Evo-searje boppe oare draachbere SSD's op 'e merke?

A: It wichtichste foardiel fan 'e Samsung T5 Evo-searje is syn grutte opslachkapasiteit. It 8TB-model biedt genôch romte yn in kompakte en draachbere foarmfaktor, catering foar brûkers dy't wiidweidige opslachmooglikheden nedich binne.