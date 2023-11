OpenAI Board Shake-Up: Altman's ferhuzing nei Microsoft hinget yn 'e balâns

Yn in beurt fan barrens kin de ferwachte oergong fan Sam Altman nei Microsoft nei syn ûnferwachte ûntslach fan OpenAI nei alle gedachten gjin dien wêze. Boarnen ticht by de saak litte sjen dat Altman en mei-oprjochter Greg Brockman iepen steane foar it idee om werom te gean nei OpenAI as de bestjoersleden dy't har posysjes beëinige hawwe op 'e side stappe. Dizze iepenbiering komt te midden fan in úttocht fan OpenAI-meiwurkers, ynklusyf bestjoerslid en haadwittenskipper Ilya Sutskever, dy't yn 't earstoan de ûntheffing fan Altman hie stipe. De ferhege druk op it bestjoer hat resultearre yn ferhege ûnwissichheid, mei mar twa fan 'e oerbleaune trije leden dy't har stânpunt moatte feroarje foar de mooglike werynrjochting fan Altman.

Wylst Altman koartlyn op sosjale media sei dat "wy allegear op ien of oare manier gearwurkje," wat oanjout op in oanhâldende striid, suggerearje boarnen dat Altman, Brockman en de ynvestearders fan it bedriuw in sierlike útgong ûndersiikje foar it hjoeddeistige bestjoer. Ien boarne beskriuwt de oankundiging fan ynhier fan Microsoft as in tydlik "hâldpatroan", en merkt op dat de resolúsje nedich wie foar de iepening fan 'e oandielmerk. Sawol Altman as Microsoft bliuwe lykwols ynsette foar it garandearjen fan kontinuïteit fan operaasjes foar partners en klanten fan OpenAI.

De ynterne machtsstriid binnen OpenAI is ûnfoldwaande sûnt Altman's abrupte ûntslach, mei de mearderheid fan meiwurkers dy't tsjin it hjoeddeistige bestjoer fan trije persoanen fersette. Yn in wichtige ûntwikkeling hat Sutskever, dy't earder in krúsjale rol spile hie yn it fuortheljen fan Altman, him no ôfstimd mei de ôfset mei-oprjochter. De flip fan Sutskever waard wjerspegele yn in iepen brief oan it bestjoer, ûndertekene troch de mearderheid fan it bedriuw, dêr't er oproppen waard om harren ûntslach en it werynrjochting fan Altman.

Underwilens hawwe OpenAI-meiwurkers sosjale media nommen om it publyk te fersekerjen dat se aktyf wurkje om tsjinststabiliteit te behâlden en it bedriuw soepel te hâlden ûnder de oanhâldende bestjoersdruk. De oerbleaune bestjoersleden by OpenAI omfetsje Adam D'Angelo, CEO fan Quora, Tasha McCauley, eardere CEO fan GeoSim Systems, en Helen Toner, de direkteur fan strategy by Georgetown's Center for Security and Emerging Technology.

As de situaasje ûntdekt, bliuwt de takomst fan Altman's ferhuzing nei Microsoft ûnwis. It potinsjele weromkommen fan Altman en Brockman nei OpenAI hinget ôf fan 'e reewilligens fan' e ried om op 'e side te stappen, en ûnderhannelings trochgean efter de skermen om in oplossing te finen dy't alle belutsen partijen foldocht.

Boarne: The Verge

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Is de ferhuzing fan Sam Altman nei Microsoft befêstige?

Nee, de oergong fan Altman nei Microsoft nei syn ûntslach fan OpenAI is noch net finalisearre. Hy en mei-oprjochter Greg Brockman steane iepen om werom te gean nei OpenAI as de hjoeddeistige bestjoersleden oan 'e kant stappe.

2. Wêrom ferlitte OpenAI-meiwurkers it bedriuw?

De massale úttocht fan OpenAI-meiwurkers is in gefolch fan it beslút fan it bestjoer om Sam Altman te beëinigjen en de dêropfolgjende machtsstriid binnen it bedriuw. Meiwurkers litte har stipe sjen foar Altman en roppe op ta it ûntslach fan it bestjoer.

3. Wa binne de oerbleaune bestjoersleden by OpenAI?

De hjoeddeistige bestjoersleden by OpenAI binne Adam D'Angelo, CEO fan Quora, Tasha McCauley, eardere CEO fan GeoSim Systems, en Helen Toner, de direkteur fan strategy by Georgetown's Center for Security and Emerging Technology.

4. Wat is de status fan ûnderhannelings tusken Altman en it bestjoer?

Underhannelingen binne oanhâldend om in resolúsje te finen dy't Altman en Brockman mooglik meitsje soe om werom te gean nei OpenAI. Altman, Brockman en de ynvestearders fan it bedriuw wurkje oan in sierlike útgong foar it bestjoer.

5. Hoe garandearje OpenAI-meiwurkers de stabiliteit fan it bedriuw?

Meiwurkers fan OpenAI hawwe sosjale media nommen om it publyk te fersekerjen dat se iverich wurkje om tsjinststabiliteit te behâlden en it bedriuw soepel te hâlden yn 'e drukte situaasje fan it bestjoer.