Newegg Black Friday Deal: Upgrade jo gaming-pc mei de krêftige RTX 4070 Ti-grafykkaart

Op syk nei jo gamingûnderfining nei it folgjende nivo te nimmen? Newegg hat in spannende Black Friday-deal op 'e MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC grafyske kaart, en biedt it oan syn leechste priis ea fan mar $719.

De RTX 4070 Ti is in bist fan in grafyske kaart, foarsjoen fan 240 Tensor-kearnen en 60 ray-tracing-kearnen, en leveret ongeëvenaarde prestaasjes foar jo gaming-rig. Mei in 4-nanometer TSMC-proses en in yndrukwekkende 35.8 miljard transistors, pakt dizze kaart in serieuze punch.

Ien fan 'e hichtepunten fan' e RTX 4070 Ti is syn ongeëvenaarde ray-tracing-mooglikheden. Benchmarks hawwe oantoand dat it syn konkurrinten fan AMD en Intel presteart yn termen fan ray-tracing-prestaasjes. NVIDIA's DLSS 3-software, ynklusyf de lêste 3.5-fernijing mei Ray Reconstruction, ferbettert de kwaliteit fan ray-tracing yn selekteare titels, en leveret in noch mear immersive gamingûnderfining.

As it giet om gamingprestaasjes, stelt de RTX 4070 Ti net teloar. Yn ús wiidweidige benchmark-testen toande it yndrukwekkende resultaten op ultra-ynstellings by 4K-resolúsje. Oft jo grutte iepen wrâlden wolle ferkenne, meidwaan oan yntinse multiplayer-fjildslaggen, of genietsje fan visueel prachtige spultsjes, dizze grafyske kaart sil jo helpe dat mei gemak te dwaan.

Mei de Black Friday-deal by Newegg is no de perfekte tiid om jo gaming-pc te upgrade of in nije te bouwen. Mis dizze kâns net om de RTX 4070 Ti te pakken tsjin in ûnferslaanbere priis en jo gamingûnderfining nei nije hichten te ferheffen.

FAQ:

F: Wat binne de wichtichste funksjes fan 'e MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC-grafykkaart?

A: De RTX 4070 Ti hat 240 Tensor-kearnen, 60 ray-tracing-kearnen, in 4-nanometer TSMC-proses, en 35.8 miljard transistors.

F: Wêrom is ray tracing wichtich foar gamers?

A: Ray-tracingtechnology foeget realistyske ferljochting en refleksjes ta oan spultsjes, en ferbetterje de fisuele kwaliteit en ûnderdompeling.

F: Hoe fergeliket de RTX 4070 Ti mei syn konkurrinten fan AMD en Intel?

A: De RTX 4070 Ti biedt superieure ray-tracing-prestaasjes yn ferliking mei AMD- en Intel-grafykkaarten.

F: Kin de RTX 4070 Ti gaming mei 4K-resolúsje behannelje?

A: Ja, de RTX 4070 Ti presteart bewûnderlik by 4K-resolúsje, wêrtroch gamers kinne genietsje fan har favorite titels mei prachtige fisuele.

F: Wêr kin ik dizze Black Friday-deal fine?

A: Jo kinne de deal fine op 'e webside fan Newegg.