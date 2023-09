Bouwe in takomst mei Multiskilled Robots

Lerrel Pinto, in kompjûterwittenskiplike ûndersiker oan 'e New York University, is erkend as ien fan' e MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35. Pinto's fokus is op it meitsjen fan robots dy't in mear yntegraal diel fan ús libben kinne wêze troch taken út te fieren dan gewoan stofsûgjen. Hy is fan doel om robots te ûntwikkeljen dy't kinne helpe by karwei, âldereinsoarch, rehabilitaasje, en oanwêzich wêze as dat nedich is.

It oplieden fan multiskilled robots fereasket lykwols in signifikante hoemannichte gegevens. Om dizze útdaging oan te pakken, brûkt Pinto in technyk neamd selsbegeliedend learen. Dizze oanpak omfettet robots dy't gegevens sammelje as se leare, wêrtroch se har feardigens autonoom kinne ferbetterje. Syn wurk op dit gebiet is tige priizge en wurdt sjoen as in wichtige stap yn it kombinearjen fan masine learen en robotika.

Pinto erkent dat resinte foarútgong yn AI, foaral grutte taalmodellen, sterk fertrouden op grutte datasets ôflaat fan it ynternet. Dizze oanpak is lykwols net helber foar it oplieden fan robots. Oars as selsridende auto's, dy't gegevens sammelje fan miljoenen oeren op 'e dyk, hawwe húshâldlike robots oeren oan bylden nedich dy't ferskate taken yn ferskate ynstellings ôfbyldzje.

Yn 2016 berikte Pinto in mylpeal troch it meitsjen fan 'e grutste robotika-dataset fan' e wrâld, wêrby't robots har trainingsgegevens generearje en markearje sûnder minsklik tafersjoch. Sûnt dy tiid hawwe hy en syn kollega's learalgoritmen ûntwikkele dy't robots kinne ferbetterje troch te learen fan mislearrings. Mislearrings, lykas in robotarm dy't ferskate kearen net slagget om in objekt te begripen, kinne brûkt wurde om modellen te trenen dy't slagje yn it útfieren fan de taak.

In oare oanpak dy't Pinto ûndersiikt omfettet it mimikjen fan minsklike aksjes. Troch minsken iepen doarren te observearjen, learje robots it sels te dwaan en foegje kontinu ta oan har dataset. Hoe mear doarren se tsjûge dat minsken iepenje, hoe grutter de kânsen binne om nije doarren mei súkses te iepenjen.

Pinto's hjoeddeistige projekt omfettet it werven fan frijwilligers om fideo's op te nimmen fan harsels dy't ferskate objekten yn har huzen manipulearje mei smartphones monteare op goedkeap ark. Dizze gegevenssammeling, kombinearre mei effisjinte learalgoritmen, lit robots behendich gedrach leare mei minimale trainingstiid.

Troch robots har "momint foar grut-taalmodel" te jaan, is Pinto fan doel in nij tiidrek yn AI te ûntsluten. Syn leauwe is dat yntelliginsje bedoeld is om beweging en feroaring yn 'e wrâld te bringen, in fermogen dy't besit wurdt troch fysike skepsels lykas robots.

