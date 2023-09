De takomst fan koraalrestauraasje: technology brûke om ús riffen te rêden

Marinebiolooch Taryn Foster, wurke yn 'e Abrolhos-eilannen foar de kust fan West-Austraalje, hat de ferneatigjende effekten fan klimaatferoaring op koraalriffen sjoen. Om't tanimmende temperatueren en fersuring fan 'e oseaan dizze delikate ekosystemen bedriigje, hawwe tradysjonele koraalrestauraasjepogingen muoite om by te hâlden mei it tempo fan ferneatiging. Foster en har team pionieren lykwols in nije oanpak dy't robotika en keunstmjittige yntelliginsje kombineart om beskeadige riffen rapper en effisjinter te herleven.

Koraalriffen, gearstald út lytse organismen neamd polyps, jouwe in habitat foar mear as in kwart fan marine soarten. Mar as de oseanen waarmje en soerder wurde, wurde koralen hieltyd kwetsberer foar sykte en dea. Guon wittenskippers foarsizze dat troch 2070 koraalriffen folslein ferdwine kinne.

De ynnovative oanpak fan Foster omfettet it grafjen fan koraalfragminten yn lytse plugs, dy't dan wurde pleatst yn in spesjaal ûntwurpen basis makke fan kalkstien-type beton. Dit proses omgiet ferskate jierren fan kalkifikaasjegroei, wêrtroch't de koralen rapper groeie en bloeie.

Om it restauraasjeproses fierder te fersnellen, hat Foster gearwurke mei yngenieursoftwarebedriuw Autodesk. Tegearre traine se in keunstmjittige yntelliginsje om gearwurkjende robots te kontrolearjen. Dizze robots kinne repetitive taken útfiere, lykas grafting of lijm fan koraalfragminten oan 'e siedpluggen, mei krektens en effisjinsje. De robots binne ek foarsjoen fan fisysystemen om de fariabiliteit yn koraalfoarmen te erkennen en te behanneljen.

Wylst de resultaten oant no ta beloften binne, binne d'r noch útdagings om te oerwinnen. Delikaat omgean mei libbene koraal, mooglik op in bewegende boat, presintearret logistike swierrichheden. It beskermjen fan kwetsbere elektroanyske komponinten tsjin sâltwetterskea is in oare soarch. Derneist moatte de hege kosten fan dizze technology oanpakt wurde.

Om dizze útdagings oan te pakken, is it opstartbedriuw fan Foster, Coralmaker, fan plan om biodiversiteitskredyt út te jaan, fergelykber mei koalstofkredyten, om fraach te generearjen fan 'e toeristyske sektor. Se ûndersiikje ek gearwurkingsferbannen mei organisaasjes lykas it Australian Institute of Marine Science (AIMS), dat ûndersiket metoaden lykas koraalsiedzjen foar grutterskalige restauraasjewurk.

Oare ynnovative inisjativen dy't wurde beskôge omfetsje it fokken fan mear resistinte "superkoralen" en it brûken fan lûd om fisken oan te lûken en reef oanfolling te stimulearjen. AIMS hat bygelyks in projekt ûntwikkele mei de namme Reef Song, wêrby't ûnderwetterluidsprekers sûne lûden spylje op skansearre riffen om fiskpopulaasjes oan te moedigjen om werom te kommen.

De takomst fan koraalrestauraasje leit yn it benutten fan technology en ynnovative oanpak. Hoewol d'r gjin inkelde oplossing is, hâldt de kombinaasje fan robotika, keunstmjittige yntelliginsje en lûd-basearre restauraasjemetoaden grutte belofte foar it bewarjen fan dizze fragile en fitale ekosystemen.

