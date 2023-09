Roblox ûntbleatet Chatbot Assistant foar spielûntwikkeling

Roblox hat in nije chatbot-assistint yntrodusearre dy't as doel hat it proses fan kodearring en it meitsjen fan spielwrâlden te ferienfâldigjen en te streamlynjen. De Roblox Assistant lit brûkers beskriuwe wat se wolle meitsje yn natuerlike taal, wêrtroch't de needsaak foar manuele kodearring elimineert. De assistint bout op de besteande generative AI-ark fan Roblox en kin aktiva lûke fan 'e merk of de bibleteek fan' e fisuele asset fan 'e brûker.

It doel fan 'e Roblox Assistant is it meitsjen fan spultsjes tagonkliker foar brûkers troch de yngongsbarriêre te ferwiderjen dy't kodearringkennis faaks foarmet. Yn in fideodemonstraasje koene brûkers maklik beammen oanfreegje en pleatse yn har spielwrâld. Doe't de assistint yn earste ynstânsje deselde beam meardere kearen kopiearre en plakke, lost in ienfâldich fersyk om de beammen te diversifisearjen it probleem. Dizze gearwurkjende en brûkerfreonlike oanpak makket it makliker foar nije spilers om it measte út Roblox's ark foar it meitsjen fan spultsjes te heljen.

Spitigernôch hat Roblox gjin spesifike releasedatum foar de assistint oankundige. Se hawwe lykwols befêstige dat it oan 'e ein fan dit jier as begjin takom jier sil lansearje. Neist de assistint hat Roblox oankundige dat it platfoarm te krijen sil wêze op PlayStation en Nintendo Switch yn oktober, en fierder útwreidzje de tagonklikens foar brûkers oer ferskate gamingkonsoles.

Oer it algemien is de Roblox Assistant in spannende ûntwikkeling foar spielmakkers, en biedt in brûkerfreonlike en effisjinte manier om har ideeën ta libben te bringen. Troch de needsaak foar manuele kodearring te eliminearjen, iepenet de assistint de wrâld fan spielûntwikkeling foar in breder publyk, wat it makliker makket foar elkenien om har eigen immersive gamingûnderfinings te meitsjen.

