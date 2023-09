Roblox komt nei PlayStation: syn berik útwreidzje

Roblox, de populêre sosjale en gaming-app, sil ynkoarten te krijen wêze op PlayStation-konsoles. Op de Roblox Developers Conference (RDC) yn 2023 makke it bedriuw de spannende oankundiging dat se har app nei PS4 en PS5 yn oktober bringe. Dizze útwreiding sil PlayStation-spilers tagong jaan ta de folsleine katalogus fan Roblox-ûnderfiningen.

Roblox is al beskikber op ferskate platfoarms ynklusyf PC, Mac, iOS, Android en Xbox, mar it ûntbrekken fan stipe foar Sony's konsoles hat in opmerklike gat west yn har opstelling. Resinte oanwizings hawwe lykwols oanwiisd dat in PlayStation-ferzje yn 'e wurken is. In funksjelist fan 2022 joech oan dat Roblox ynhierde foar in PlayStation-yngenieur, en CEO David Baszucki liet yn augustus yn in earningsoprop hingje dat it bedriuw de mooglikheid ûndersocht om de app nei PlayStation en Nintendo Switch te bringen.

Hoewol d'r gjin direkte plan is foar in Nintendo Switch-release, is Roblox bepaald om beskikber te wêzen op alle apparaten wrâldwiid. Yn 'e tuskentiid kinne PlayStation-spilers útsjen om mei te dwaan oan 'e Roblox-wille en tagong krije ta har favorite ûnderfiningen as de app beskikber wurdt op PS4 en PS5.

Neist de PlayStation-útwreiding kundige Roblox ek oan dat de Meta Quest Roblox-app letter yn septimber breed beskikber sil wêze. De Quest-app, dy't yn july lansearre as in iepen beta, helle mear as in miljoen ynstallaasjes yn 'e earste fiif dagen. Fierders binne updates op 'e wei foar de Xbox-app, mei ferbetteringen foar de brûkersûnderfining en de tasizzing fan faak updates.

boarnen:

- "Roblox sil dizze hjerst beskikber wêze op PlayStation-konsoles" troch Jay Peters

- "Roblox kundiget folsleine lansearring oan fan Meta Quest Roblox-app en in bywurke Xbox-app" troch Roblox