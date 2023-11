Reliance Industries plannen grutte ynvestearrings yn West-Bengalen

Reliance Industries, ûnder lieding fan foarsitter Mukesh Ambani, hat in wichtige ynvestearring befêstige fan ₹ 45,000 crore yn West-Bengalen. Njonken dit is it konglomeraat ek fan plan in ekstra Rs te ynvestearjen. 20,000 crore oer de kommende trije jier. Dit nijs waard oankundige tidens de 7e edysje fan Bengal Global Business Summit yn Kolkata.

Ambani die bliken dat de mearderheid fan 'e ynvestearring rjochte sil wêze op trije wichtige sektoaren - telekom, detailhannel en bioenergy. Mei de rappe útrol fan Jio Fiber en Air Fibre is Reliance fan doel elk hûs yn Bengalen te transformearjen yn in tûk hûs. Dizze transformaasje wurdt ferwachte om nije wurkgelegenheid en kânsen foar ûndernimmerskip te meitsjen foar miljoenen minsken yn 'e regio. Ambani spruts syn optimisme út, en stelde dat Bengalen it potensjeel hat om talint fan topklasse te lûken net allinich út Yndia, mar fan oer de hiele wrâld.

Reliance Retail, in dochterûndernimming fan Reliance Industries, sil har foetôfdruk ek útwreidzje yn West-Bengalen. It bedriuw is fan plan om it oantal retailwinkels yn 'e kommende twa jier te ferheegjen fan 1000 nei 1200. Dizze útwreiding wurdt ferwachte dat se hûnderten MSME's (Mikro-, Lytse en Medium Enterprises) stypje en har in ungewoane distribúsjeberik yn Yndia leverje.

Ambani markearre ek de ynset fan Reliance foar bioenergy. It konglomeraat is de grutste produsint fan bio-enerzjy fan Yndia wurden, mei gebrûk fan syn eigen lânseigen ûntwikkele technology. Ambani kundige plannen oan om 100 komprimearre biogas (CBG) planten yn 'e kommende trije jier op te rjochtsjen, mei gebrûk fan agrarysk residu en organysk ôffal. Derneist sil Reliance boeren helpe by it kultivearjen fan enerzjyplantaazjes op grutte skaal, helpe by it ferminderjen fan koalstofútstjit en it produsearjen fan organyske dong.

Troch dizze ynvestearrings yn telekommunikaasje, detailhannel en bioenergy, stribbet Reliance Industries by te dragen oan de dielde wolfeart, technologyske ynnovaasje, ynklusiviteit en harmony fan 'e minsken fan Bengalen.

FAQ

Wat binne de gebieten dy't Reliance Industries fan plan is te ynvestearjen yn West-Bengalen?

Reliance Industries is fan plan te ynvestearjen yn 'e gebieten fan telekom, detailhannel en bioenergy yn West-Bengalen.

Hoefolle retailwinkels is Reliance fan plan te festigjen yn West-Bengalen?

Reliance Retail, in dochterûndernimming fan Reliance Industries, is fan plan om it oantal retailwinkels te fergrutsjen fan 1000 nei 1200 binnen de kommende twa jier.

Wat is it plan fan Reliance op it mêd fan bio-enerzjy?

Reliance Industries is fan doel om de kommende trije jier 100 komprimearre biogas (CBG) planten op te rjochtsjen en boeren te helpen by it kultivearjen fan enerzjyplantaazjes op grutte skaal. Dizze inisjativen sille helpe om koalstofútstjit te ferminderjen en organyske dong te produsearjen.