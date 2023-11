Yn in ferrassende oankundiging hat Housemarque's spieldirekteur, Harry Krueger, iepenbiere dat hy de studio ferlit nei in yndrukwekkende 14-jierrige run. Krueger, fral bekend om syn wurk oan 'e kritysk priizge Returnal, liedde it team troch de ûntwikkeling fan it heul ferwachte PlayStation 5-spiel. Syn fertrek markearret in wichtige feroaring foar de studio, mar Housemarque bliuwt optimistysk oer syn takomst.

Tidens syn amtstermyn by Housemarque hat Krueger ynstruminteel west yn it foarmjen fan it trajekt fan 'e studio. Fan har eardere arcade-ynspireare titels lykas Outland, Resogun, en Nex Machina, oant it baanbrekkende súkses fan Returnal, binne de fisy en passy fan Krueger essensjeel west yn 'e groei en sukses fan' e studio.

Krueger spruts syn djippe tankberens út foar syn tiid by Housemarque, en sei: "It is in eare west om Housemarque op dizze reis te begelieden. Wy skodden echt de pylders fan 'e himel tegearre, en ik sil foar altyd grutsk wêze op alle geweldige dingen dy't wy as studio dien hawwe.

Hoewol Krueger de spesifike reden foar syn fertrek net iepenbiere hat, fersekere hy fans dat hy mei optimisme foar de takomst fuortgiet. Hy neamde in spannend nij projekt yn 'e wurken en spruts fertrouwen út yn it talintfolle team fan Housemarque, lykas ek de trochgeande stipe fan Sony en PlayStation Studios.

De algemien direkteur en mei-oprjochter fan Housemarque, Ilari Kuittinen, erkende de wichtige bydragen fan Krueger, en beklamme de ynfloed en fyzje dy't hy nei de studio brocht. Kuittinen markearre ek de werberte fan "Arcade" yn Returnal en spruts entûsjasme út foar takomstige lieders om op dit sukses te bouwen.

As Housemarque foarút giet, meitsje se har op it stuit tariede op har "nije grutte projekt", dat opwining hat opwekt ûnder fans. Wylst noch gjin details oer it projekt binne iepenbiere, is it befêstige dat it folgjende spultsje fan 'e studio in nije IP sil wêze.

Mei de resinte akwisysje troch Sony yn juny 2021 en it sukses fan Returnal, is Housemarque klear foar trochgeande groei en ynnovaasje. Fans kinne geweldige dingen ferwachtsje fan 'e studio as se troch dizze oergong navigearje en it folgjende haadstik fan har reis begjinne.

FAQ

1. Wa is Harry Krueger?

Harry Krueger is in spultsje direkteur dy't hat wurke by Housemarque foar 14 jier. Hy is fral bekend om syn rol yn 'e ûntwikkeling fan Returnal, in kritysk priizge PlayStation 5-spiel.

2. Wêrom giet Harry Krueger út Housemarque?

De krekte reden foar it fuortgean fan Harry Krueger út Housemarque is net bekend makke. Hy spruts lykwols tankberens út foar syn tiid by de studio en neamde in spannend nij projekt yn 'e wurken.

3. Wat is it folgjende projekt fan Housemarque?

It folgjende projekt fan Housemarque is op it stuit ûnder wraps, mar it is befêstige dat it in nije IP sil wêze. Fans wachtsje grif op fierdere details oer dit heul ferwachte spultsje.

4. Hoe hat Harry Krueger ynfloed op Housemarque?

Harry Krueger hat in fitale rol spile yn it foarmjen fan it trajekt fan Housemarque. Syn passy en rjochting hawwe ynstruminteel west yn 'e groei fan' e studio, benammen mei it sukses fan Returnal en de revitalisaasje fan it sjenre "Arcade".

5. Wat hâldt de takomst foar Housemarque?

Nettsjinsteande it fuortgean fan Harry Krueger, bliuwt Housemarque optimistysk oer de takomst. Mei de stipe fan Sony en PlayStation Studios, lykas har talintfolle team, is de studio klear foar trochgeand sukses en ynnovaasje.