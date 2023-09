Remington lanseart nije Airstyler-kolleksje foar maklike hierstyling

Remington hat syn lêste oanbod fan Airstylers yntrodusearre, de Blow Dry and Style Airstyler-kolleksje, ûntworpen om hierstyling fan salonkwaliteit te leverjen mei minimale ynspanning. De kolleksje omfettet trije ferskillende Airstylers, catering foar ferskillende hierlengten, en in ferskaat oan taheaksels om in ferskaat oan kapsels te meitsjen.

De Blow Dry and Style Caring 400W Airstyler is perfekt foar koarte kapsels. It komt mei twa útwikselbere taheaksels - in 19mm-borstel foar lytsere krullen en it foarmjen fan 'e franje, en in gruttere 25mm Soft Bristle Brush foar folume en lift by de woartels. De Airstyler stylearret net allinich it hier, mar droeget it ek, wêrtroch it in handich ark is foar styling ûnderweis. It hat twa waarmte- en snelheidsynstellingen, in draaikabelûntwerp foar maklike manoeuvreerberens, en komt mei in 2+1 jier garânsje.

De Blow Dry and Style Caring 1000W Airstyler is geskikt foar middellange oant lang hier. It biedt fjouwer útwikselbere taheaksels, ynklusyf in Drying Concentrator, in stevige paddle-borstel foar rjochte en slanke uterlik, in 50mm Ceramic Coated Mixed Bristle Brush foar folume, en in 38mm Ceramic Coated Retractable Bristle Brush foar losse krullen. De Airstyler wurdt oandreaun troch 1000W, wêrtroch fluch drogen en styling sûnder ekstreme waarmte mooglik is. It hat ek in Ionic Conditioning Funksje om statyske te ferminderjen en in glêde en glâns finish te leverjen. De Airstyler komt mei in garânsje fan 3 + 1 jier en ekstra funksjes lykas in cool shot-funksje, in útnimbere grill foar maklik skjinmeitsjen, en in hang-up lus foar handige opslach.

De Blow Dry and Style Caring 1200W Airstyler is geskikt foar alle hiertypen. It biedt seis útwikselbere taheaksels, ynklusyf ferskate borstelborstels foar ferskate stylingopsjes. De 1200W Airstyler leveret in sterke luchtstream foar rappe styling en omfettet in Ionic Conditioning-funksje en in koele skotfunksje. It hat ek in 3m Salon Length Swivel Cord, in útnimbere maklik skjinne grill, en in 3 + 1 jier garânsje.

Remington's nije Airstylers binne te krijen by ferskate retailers, ynklusyf Boots, Very, Amazon, en Argos, mei prizen begjinnend fan £ 19.99. Troch online te registrearjen binnen 28 dagen nei oankeap, kinne klanten de garânsje foar in ekstra jier ferlingje.

