The Red Fire Ant: In Nije Invasive Soart yn Jeropa

In resinte stúdzje hat útwiisd dat de reade fjoermier, wittenskiplik bekend as Solenopsis invicta, foar it earst yn Jeropa fûn is. Native to South America, dizze invasive soarte hat de ôfrûne ieu rap ferspraat oer de Feriene Steaten, Meksiko, it Karibysk gebiet, Sina en Austraalje. No hat it syn wei makke nei Sisylje, Itaalje.

Reade fjoermieren binne bekend om agressyf te wêzen en har stek kin pine en allergyske reaksjes feroarsaakje. Se kinne ek skea feroarsaakje oan gewaaksen en lokale ekosystemen. Ûndersikers hawwe identifisearre 88 reade fjoer mier nêsten tichtby de stêd Syracuse yn Sisylje, covering in gebiet fan 5 hektare. Lead auteur fan stúdzje, Mattia Menchetti, stelt dat it finen fan dizze soarte yn Itaalje in ferrassing wie, mar net ûnferwachts.

Wylst reade fjoermieren earder fûn waarden yn ymporteare produkten yn Spanje, Finlân en Nederlân, is dit de earste befêstige koloanje yn Jeropa. De koloanjes waarden ûntdutsen yn in foarstêdgebiet fan Syracuse, mar it is ûndúdlik hoe en wannear se dêr kamen. Wittenskippers leauwe dat de mieren mooglik oankommen binne op in transitpunt mei wichtige minsklike aktiviteit, lykas de haven fan 'e stêd. Lokale rapporten jouwe oan in tanimming fan miersteken sûnt 2019.

Genetyske analyze suggerearret dat de mieren nei alle gedachten ferspriede út 'e Feriene Steaten of Sina, wêr't Solenopsis invicta ek in invasive soarte is. De ûndersikers warskôgje dat de mieren har gau oer hiel Europa ferspriede kinne, om't 7% fan it kontinint, ynklusyf grutte stedsgebieten, in geskikt klimaat hat foar de soarte.

Invasive soarten lykas de reade fjoermier hawwe wichtige ekonomyske en ekologyske gefolgen. Neffens in rapport dy't troch de Feriene Naasjes stipe wurdt, kostje se de wrâld op syn minst $423 miljard jierliks, driuwend útstjerren fan planten en bisten, bedrige itenfeiligens, en fersterkjen miljeukatastrofes.

Boarne: CNN